監察院重複彈劾檢察官　國民黨：戕害司法獨立「蔡英文政治追殺」

▲兼任總統的民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對監察委員高涌誠、林郁容重複以「段宜康曲棍球案」對檢察官陳隆翔提起彈劾，引發法界譁然，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，此舉違背司法「一事不再理」的法治原則、斲傷司法獨立精神，總統蔡英文政治追殺，讓司法改革淪笑柄。

黃子哲表示，過去段宜康與魏明谷在競選彰化縣長期間曾誣指國民黨籍候選人林滄敏涉嫌侵占公款，但經調查後法院已經判決段宜康與魏明谷敗訴，須賠償林滄敏名譽損失；但沒想到段宜康「博歹筊」不願吞下曲棍球就算了，竟然還向監委陳情彈劾當時承辦案件的檢察官陳隆翔違法失職，監察院竟沆瀣一氣，與政治聯手斲傷司法獨立。

黃子哲指出，在陳隆翔被初次提起彈劾時，司法院職務法庭就已經判決該案「不受懲戒」，也認為監委提出再審「顯無理由」而駁回，沒想到這次監察委員高涌誠、林郁容竟仍敢公然違背「一事不再審」的司法原則二度彈劾陳隆翔，甚至也沒有保障被彈劾人的答辯機會，讓程序正義淪為空談，更讓監察院成為戕害司法公信力的始作俑者，害台灣民主法治的精神蕩然無存。

黃子哲表示，民進黨政府提名監察委員唯親是用，昔有陳師孟甘作東廠打手，今有高涌誠、林郁容戕害司法獨立，如果不是有民進黨作為他們的後盾，難道他們敢這樣大言不慚、肆意妄為嗎？黃子哲呼籲，民進黨必須向外界說明清楚，以昭公信，否則成為傷害司法的歷史罪人，相信台灣人民都會記在心上。