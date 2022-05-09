英媒稱「台灣未超前部署」　鄭麗文分析：暴衝式放寬

▲總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／蔡英文臉書）

記者徐政璿／台北報導

英國媒體每日電訊報（The Telegraph）報導聲稱，台灣因解封太快，而且未能及時宣導及超前部署，死亡率恐飆升；指揮中心指揮官對此回應「會趨吉避凶盡量把疫情控制好」。國民黨立委鄭麗文則抨擊，總統蔡英文卻還在快樂開箱元宇宙辦公室，「關心她的毛孩能不能一起玩？」，她更分析，台灣的防疫模式是暴衝式的放寬，大多人民都深切感受到。

▲鄭麗文批評，國內疫情嚴峻，蔡英文卻還在快樂開箱元宇宙辦公室。（圖／鄭麗文臉書）

鄭麗文今透過臉書表示，國內新冠確診人數不斷飆高，英國每日郵報也預測台灣可能會達到每日20萬人確診高峰，但是時至今日「快篩排隊也買不到」、「指引不明確」、「快篩採購弊案」、「兒童沒疫苗」、「台大醫護發出求救信號」，蔡英文卻還在快樂的元宇宙，關心她的毛孩能不能一起玩？請問國民陷於水深火熱的疫情裡，蔡英文知道關心嗎？

鄭麗文指出，早在4月12日總質詢時，她就質詢過陳時中部長：有沒有想過新台灣模式下，台灣會是下一個 新加坡、南韓 還是香港？我們的藥物、快篩夠嗎？疫苗施打、篩檢量能、醫療量能與完善的指引都準備好了嗎？

鄭麗文抨擊，台灣的防疫從疫情爆發後一直都是「目標明確，策略粗暴」，防疫標準一直放寬，甚至是暴衝式的放寬，大多人民都深切感受到：台灣幾乎是手無寸鐵在抗疫，於是不到1個月的時間，台灣的疫情曲線已經如同香港一樣，幾近垂直的上升，台灣要和「病毒共存」當然可以，這是目前的世界趨勢，但共存要有完善的策略，不是一個結論；應該要循進漸進，而不是說放就放。

鄭麗文說，台大醫院企業工會，也在前幾天發出聲明：向社會大眾及政府求救，在人力相對較充足的臺大醫院，面對確診數暴增的情況下，過去幾週可以說是「苦撐」面對，也因為太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，不得不召回正在居家隔離的同仁投入前線作戰。

她感嘆，在世界同步與病毒共存的同時，蔡政府像在平行時空裡，都沒顧慮醫療資源量能夠不夠？是不是可以應付大量確診病例發生？壓縮其他急診疾病處理怎麼辦？什麼時候篩檢量才夠？什麼時候快篩才足夠？防疫政策一日三變，讓人無所適從。