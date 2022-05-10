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陳隆翔二度遭彈劾　國民黨團批政治追殺「該廢掉監察院」

▲▼檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官陳隆翔。（資料照／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引爆檢察官怒火。國民黨立法院黨團書記長萬美玲10日砲轟，這是非常明顯的政治追殺，未來檢察官辦案不揣摩上意，是否都要被「殺雞儆猴」？國民黨團總召曾銘宗也說，司法院大法官應該說明二次彈劾是否違憲，法務部也應該出面表示意見，不該默默承受，「難得國民黨和民進黨有共識，應該修憲廢掉監察院！」

陳隆翔就任彰化地檢署檢察官期間，偵辦曲棍球協會詐領補助款案，裁定不起訴，監察院於2019年提起彈劾，經職務法庭判決不受懲戒後，監察院又就同一案再提起彈劾，引發檢察官質疑，陳隆翔則發表聲明指出，「斲喪司法公信力的不是我；傷害監察權公信力的才是監察院自己」。

萬美玲今天上午在黨團記者會後表示，譴責監察院監察權干涉獨立的檢察權，這件事情非常清楚，檢察官依照職權偵辦案件，依照司法獨立偵辦的精神偵辦案件，難道就因為偵辦的結果不如執政黨高層的預期，就要透過監察院再一次彈劾？

萬美玲批評，這是非常清楚、明顯的政治追殺，執政黨和監察院的黑手伸入原本應該是獨立的單位裡，這非常非常的不可取，也讓國民黨團非常的憤怒，這不僅妨礙司法獨立作業，也有嚴重的「殺雞儆猴」意味，未來檢察官辦案是不是都要揣摩上意？獨立做司法審判的時候還得看高層的臉色？要不然就很可能成為被修理的對象？

另對於新任總長邢泰釗表示，已請最高檢檢察官針對「一事不再理」原則等4個方面進行研議，提供陳檢察官必要協助，萬美玲說，邢泰釗應該最了解，檢察官辦案需要給予他司法獨立的空間，呼籲監察院應該針對監察人員違法的彈劾，以《憲法》規定向監察委員提起調查，展現監察院超然中立的立場，「不要讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，讓人民再度對監察院失望。

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