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李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲李家超以99.2％的投票支持率當選香港第6屆行政長官。（圖／CFP）

文／香港01

香港特區政府第六屆行政長官選舉昨（8）日完成，唯一候選人李家超以1416張支持票當選，得票率為99.2%，遠超歷屆特首選舉。獲中央祝福的李家超高票當選，早是意料之中，整個愛國陣營在提名階段已蜂擁獻上提名票，但今次有8張不支持票和4張白票，這12票究竟從何而來？

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港特首選舉投票結束，共有8張不支持票及4張空白票。（圖／CFP）

李家超參選特首以來，建制不同勢力齊聲支持，「眾望所歸」的李家超最終以1416票高票當選，但有8張不支持票，亦有4張白票，外界關注在「一人模式」之下，有什麼人反對李家超做特首。

事實上，在投票日前夕，外界已討論李家超得票率、有否選委投不支持票，個別人士更猜測，會否有人故意投不支持票，以免「全票當選」云云。不過，至少兩名競選團隊中人均表示，出現不支持票並非「劇本」，相信在千多名選委之中，不可能全部人都100%支持李家超，或有個別選委可能與李家超無接觸，或對政綱有疑問，投下不支持票並不出奇。

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港特首選舉開票過程。（圖／CFP）

有「國家隊」選委表示，第五界別選委被視為把關者，肯定全部支持李家超，相信該12張不支持票及白票較大機會來自其他界別，而當中以第二界別即專業界，以及第三界別即基層、勞工和宗教界別的機會較大。

他估計，李家超政綱部份範疇未有具體政策目標，個別選委認為不適合投支持票。李家超昨日見記者時，被問到如何看待有8張不支持票，他稱已盡力爭取支持，會去說服不同意他的人，但明白做法需時，希望能以結果去說服他們。

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲李家超當選特首後，隨即進入候任行政長官辦公室工作，展現企圖心。（圖／CFP）

有選委私下表示，李家超99.2%得票率「太誇張」，雖然只有一名候選人，但得票數目接近百分百，或有觀感問題。無論如何，8張不支持票、4張白票，加上33人無投票，都不足以影響大局，在投票保密的原則之下，誰人投反對票可能永遠是個謎。有局中人就直言，個別人士口說支持，但「身體不一定很誠實」。

據了解，李家超在選舉完結後，下午旋即到候任行政長官辦公室工作，而競選團隊亦與候任辦新聞秘書交接。李家超競選辦所在的中環廣場辦公室，租約將於下周中完結，競選團隊整合選舉開支等文件後，就會結束運作。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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