議員質疑北市未在1月「超前佈署」買快篩　黃珊珊：當時都是PCR採檢

記者杜冠霖／台北報導

北市議員游淑慧批評，柯文哲3月就預言4月疫情反撲，「但除了預言之外，我們提前準備了什麼？連快篩一直到4月8日才開始少量採購。」對此，台北副市長黃珊珊9日表示，北市1月為了監測地方狀況就採購快篩，但2月份有春節專案，所有相關都是PCR採檢，沒有快篩劑的需求。

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「人家講的話，我們不要太相信。」一番言論讓北市藍綠議員都跳腳，反駁預算是北市府要求刪掉，北市議員游淑慧批評，柯文哲3月就預言4月疫情反撲，「但除了預言之外，我們提前準備了什麼？連快篩一直到4月8日才開始少量採購。」

黃珊珊指出，1月18日就有先買，因為快篩不只給居隔，還要給醫護，衛生局到6日為止一共買了84萬劑，居家隔離的公費快篩都是由中央提供，北市府自己採購是給醫護人員使用。

黃珊珊表示，4月8日北市府開始做相關採購，1月份採購的原因是為了監測地方狀況，跟萬華診所合作，若醫師如果判斷病人染疫，就請對方做快篩，2月份時有春節專案，所有相關都是PCR採檢，當時沒有快篩劑的需求，議員現在回去看可能覺得當時該買，但當時全都是用PCR採檢，沒有一個是用快篩做決定。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

