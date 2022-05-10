北市單日確診破萬！比預言「慢了2天」　柯文哲：假日效果的假象

記者袁茵／台北報導

全台10日新增5萬780例本土個案，台北市佔1萬283例，為台北市首次單日破萬例確診。台北市長柯文哲過去預言，台北市會在5月7日或8日破萬例，被議員和網友稱為「台灣神童」；面對10日單日破萬，柯文哲表示，現在比預定計畫慢2天，是因為「假日效果的假象」。

柯文哲10日召開防疫記者會，他表示，今天中央公布本土案例為5萬780例，事實上在前兩天，這個確診案例是減少的，今天又上去，就和台北市一樣，台北市5月8日為8213例個案，5月9日為7057例，「當然是這樣，目前R值還大於1，所以理論上數字會持續上升。」

關於確診數字下降原因，柯文哲說明，這是因為假日住院或做PCR量能下降，所以前兩天確診數人數下降，「這是因為假日效果的假象」，週六做的PCR會出現於週日，週日PCR結果則於週一公布，「所以這就是為什麼週日、週一數字下降。」

柯文哲提及，今天全台確診數回歸5萬例，原本預估台北市在5月7日、5月8日會破萬例，「結果拖到今天5月10日才破萬，比預定計畫慢了2天，但那是假象，這是因為週末的關係。」

另外，柯文哲也指出，還要再看3天就能清楚，理論上現在確診數還在上升，而他要看何時會「平掉」，也就是到達PCR量能的「高原期」，屆時並非確診數未上升，而是量能無法測到那麼多，也就是他以前講的「黑掉」（意指黑數）。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）