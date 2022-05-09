汐止「確診跟蹤狂」持剪刀尾隨正妹美髮師　2路人幫忙遭割傷

記者張君豪／新北報導

汐止區大同路二段8日上午10時許，發生一起美髮師遭到愛慕者跟蹤的離譜情事，趙姓女髮型師（45歲）發現遭曾經提供理髮服務的劉男（65歲）尾隨，當場花容失色，緊張地請路人幫忙報警，民眾見義勇為上前阻止，卻遭到劉男持剪刀反抗，2位民眾當場被劃傷，所幸警方火速到場合力將劉嫌壓制逮捕。

▲確診劉男癡戀正妹美髮師持剪刀尾隨，所幸遭警民合力壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時趙女準備出門上班，卻遭到愛慕者劉男尾隨跟蹤，女髮型師嚇得趕緊請路人幫忙報警「這人一直跟著我、我很害怕」路過民眾呂、王姓男子聽到女子求助立刻報警，並上前幫忙阻止劉男變態跟蹤行徑。

但熱心人義舉惹惱劉男，抓狂的劉男表達愛意不成，當場拿出剪刀揮舞，幸好汐止警分局警員火速抵達現場，警民合作當場逮捕劉嫌。

劉嫌經強制送醫採檢，居然是新冠肺炎確診病患，在場警員及熱心民眾、趙女5人只好緊急快篩所幸均呈陰性。雖然民眾遭劉嫌劃傷均不願提告，警方仍依觸犯恐嚇罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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