雲林＋327！　7大傳播鏈齊燒　6人自主快篩陽後PCR確診

▲雲林縣今日確診人數327例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（7）日新增327例本土確診個案，斗六67例，虎尾50例，西螺49例，麥寮29例，北港27例，斗南16例，古坑11例，土庫、四湖10例，二崙、水林各9例，褒忠8例，莿桐7例，台西、口湖5例，林內、東勢4例，大埤、崙背3例，元長1例個案分佈20鄉鎮。另今日雲林新增1例死亡個案，為長照中心住民有慢性病史。

雲林縣政府說明，今日327例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，無症狀92人、輕症235人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有 900人、確診者居家照護在管中有1439人。6-11 歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/6已完成1175人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋327例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

確診死亡案例今日新增1名， 該個案為50多歲男性，有腦中風、知覺失調症、心臟疾病等慢性病史，居住長照機構中，4/29日因症篩檢為確診個案，5/2個案 PCR 篩檢結果為陽性，因無症狀安排於機構內進行居家照護。5/3 晚上護理人員聽到異聲入房查看個案已無意識、臉色蒼白、 血氧及脈搏測不到，因個案入住時已簽署放棄急救同意書故同晚宣布死亡。

今日重點感染鏈有7個部分，因家人確診匡列居家隔離時篩檢陽性確診的「家戶內傳染」共46例；因身體不適或出現症狀就醫篩檢陽性確診的「因症就醫採檢」共27例；因與確診朋友接觸遭隔離篩陽確診的「朋友間傳染」共6例；「校園內傳染」因同學確診匡列篩檢陽性有3例。

「職場傳染」因同事確診匡列篩檢確診有12例；「自主快篩陽性」為新增族群，6名個案都是先自主快篩陽性後再經由 PCR 檢測陽性確診；「機構延伸傳染」為長照機構確診感染鏈部分，今日再新增1例匡列居家隔離者確診；其餘零星確診個案尚在釐清是否具有關聯。

▲雲林縣居家隔離與居家照護人數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局也說明調整密切接觸者匡列原則：

1. 密切接觸者匡列以同住親友為原則,職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施

防疫假、停課等措施。

2. 調整居家隔離單開立原則，為保全公衛防疫量能,居家隔離單開立僅就診個案同住家

人及大學生同住室友進行開立。自實施日起,該措施新、舊案同時執行。

3. 確診個案治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施·但取消居家隔離者電

子圍離措施考量，Omicron 病毒特性以輕症及無症狀為主的快速傳播模式·民眾對居

家隔離措施之遵守性高.另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於 3 日 內開立，故採 3+4 居家隔離者，取消電子圍離措施。

▲5月8日0時起將調整密切接觸者匡列原則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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