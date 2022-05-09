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雲林+336！縣警局再增10警確診　8人同室辦公6女警染疫

▲雲林今日新增336例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局刑警大隊2組辦公室共6人確診，清潔人員加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（9）日新增336例本土確診個案，虎尾55例，斗六、西螺各40例，二崙28例，麥寮24例，褒忠、莿桐各16例，北港15例，崙背14例，斗南、土庫、古坑各12例，水林、口湖各10例，台西9例，東勢7例，元長6例，大埤5例，四湖4例，林內1例個案分佈20鄉鎮。雲林縣警局增10名員確診，有5人同室辦公。

雲林縣政府說明，今日336例確診個案中，年齡分布在1歲-96歲，無症狀207人、輕症129人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有526人、確診者居家照護在管中有1893人。6-11 歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/8已完成1611人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。雲林縣政府表示，重點感染鏈即日起不再公布。

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▲雲林今日新增336例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林今日新增336例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局繼上月20日分別有斗六、斗南警分局2員確診外，自本月5日起截至今日增10員警確診，其中包含西螺警分局1名、北港警分局1名、雲林縣警局外事科1名、交通隊1名，而刑警大隊二組有6人同辦公室確診均為女警，首位為5/6身體不適，自行快篩後呈現陽性，辦公室同仁匡列採檢後陸續確診。縣警局說明，該組共8人僅2男警無確診，警力部分由內勤調撥備援不受影響，連日警局內部均加強清消，各單位並已啟動分組分流辦公。

▲雲林今日新增336例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋336例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣教育處表示，雲林縣5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理。因師生確診進行全校停課者有幼兒園7所、國小7所，部分班級停課者有幼兒園5所、國小14所、國中8所及高中職12所。
因師生確診全校或部分班級停課7天的學校：
1.幼兒園
四湖鄉立幼兒園(5/2-5/16)、麥寮鄉立幼兒園(5/-5/9)、善導幼兒園(5/5-5/11)、雲林國小附幼(5/4、5/10)、虎尾鎮立幼兒園(5/6-5/12)、斗南幼兒園(5/5-5/11)、安安幼兒園(5/7-5/13)、斗六市立幼兒園-1班(5/5-5/11)、愛德堡幼兒園-1班(5/3-5/9)、宏慈幼兒園-1班(5/5-5/11)、長和幼兒園-1班(5/7-5/13)、欣欣幼兒園-1班(5/7-5/13)
 
2.國小
平和國小(5/4-5/10)、文昌國小(5/4-5/10)、義賢國小(5/4-5/10)、豐榮國小(5/5-5/11)、虎尾國小(5/6-5/12)、水燦林國小(5/6-5/12)、維多利亞小學(5/7-5/13)、大美國小-1班(5/6-5/9)、拯民國小-1班(5/4-5/10)、大興國小-1班(5/4-5/10)、崇文國小-1班(5/4-5/10)、陽明國小-1班(5/4-5/10) 、僑真國小-補校(5/4-5/10)、文興國小-1班(5/5-5/11)、雲林國小-1班(5/6-5/12)、大新國小(5/6-5/12)、立仁國小-1班(5/6-5/12)、尖山國小-1班(5/6-5/12)、褒忠國小-1班(5/6-5/12)、僑美國小-1班(5/7-5/13)、辰光國小-1班(5/7-5/13)、
 
3.國高中(職)
東南國中-1班(5/3-5/9)、東和國中-2班(5/3-5/9)、東南國中-1班(5/4-5/10)、北港國中-2班(5/4-5/10)、東仁國中-2班(5/4-5/10)、建國國中-1班(5/5-5/11)、崙背國中-1班(5/5-5/11)、崇德國中-2班(5/6-5/12)、二崙國中-1班(5/6-5/12) 、建國國中-1班(5/6-5/12) 、二崙國中-1班(5/7-5/13)
北港農工-1班(5/3-5/9)、麥寮高中-1班(5/4-5/9)、文生高中-1班(5/4-5/9)、斗南高中-1班(5/4-5/10)、蔦松藝術高中-3班(5/4-5/10)、福智高中-1班(5/5-5/11)、揚子中學-1班(5/5-5/11)、土庫商工-1班(5/5-5/11)、大成商工-1班(5/5-5/11)、虎尾高中-2班(5/5-5/11)、義峰高中-1班(5/5-5/11)
揚子中學-1班(5/6-5/12)、北港農工-1班(5/6-5/12)、義峰高中-1班(5/6-5/12)、北港高中-1班(5/7-5/13)
 
因應疫情自5/8起調整防疫措施暫停3日實體課程學校：
聖愛幼兒園、文光國小、台西國小、南陽國小、溝壩國小、安慶國小、大埤國小、雲林國小、後埔國小、新生國小、永光國小、莿桐國小、饒平國小、鎮南國小。

▲雲林今日新增336例本土確診個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣受疫情影響停課校園共93所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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