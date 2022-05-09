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家長會怕！停課新標準首日　雲林1100名小學生請事假

▲雲林縣今日小學生請事假人數逾千名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日小學生請事假人數逾千名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部上週宣布自5月8日起取消「全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者」暫停實體課標準，雲林縣教育處表示，雲林縣5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理。而有部分家長因擔心孩子到校有染疫風險，選擇讓孩子在家遠距上課，學校端則採取實體與遠距教學並行。

雲林縣政府教育處表示，縣內國小今（9）日因防疫考量自行請假，不包括COVID-19確診、居家隔離，請「事假」之學生人數超過1100多人，請假率大約3.6%。西螺鎮一名王姓家長說，家中小一孩子的學校原本停課到周三，新措施實施後今天復課，防疫考量因素讓孩子在家自學。

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斗六市一名曾姓家長表示，小學生在下課時間會如大風吹般跑去玩，新制匡列方式很難完全控制，以他小一、小六的孩子來說，放學需送到安親班，安親班內學童大多不同班級、不同校的學生，因次更會有隱形傳播鏈疑慮。

雲林縣6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/8已完成1611人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報，學校所發出調查表統計部分，縣政府教育處須待明日才會有結果。曾姓家長說，他並不打算提早帶孩子到診所接種疫苗，決定要等6月的BNT疫苗到了再打，不過現在空窗期還是很擔心，但也只能依在提醒孩子到校務必勤洗手及戴好口罩。

雲林縣教育處表示，5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理進行全校停課者有幼兒園7所、國小7所，部分班級停課者有幼兒園5所、國小14所、國中8所及高中職12所。

另依5/8新制「確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天」，今日有部分班停課的學校包含，聖愛幼兒園、文光國小、台西國小、南陽國小、溝壩國小、安慶國小、大埤國小、雲林國小、後埔國小、新生國小、永光國小、莿桐國小、饒平國小、鎮南國小。

▲雲林縣今日小學生請事假人數逾千名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣跟進教育部規定停課新標準。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今日小學生請事假人數逾千名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲家長防疫照顧假說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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