快篩明天還買得到！超商超市8大通路「銷售情況曝」　採購有撇步

▲8大通路在北北基桃門市開賣亞培快篩試劑，預計明日各家店都買得到。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

明天還買得到快篩！本土疫情擴散一度引發「快篩之亂」，為方便民眾購買，經濟部宣布今（9）日起每日供應市場約40萬劑快篩試劑，提供北北基桃8大通路業者販售。《ETtoday新聞雲》整理首日各家業者銷售情況，提供消費者明（10）日購買參考；而部分業者也透露採買小撇步，包括利用APP地圖、加入門市LINE群組查詢等，以免撲空。

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▲全聯開賣亞培快篩，每人每日限購1組。（圖／記者呂佳賢攝）

全聯福利中心

全聯福利中心9日在北北基桃販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每人限購一組，售完為止。目前除了以「專責櫃檯」來服務欲購買快篩的消費者，並發放號碼牌以便統計販售數量，而記者直擊首日並無大量排隊人龍，許多消費者也認為，比去藥局買還方便。全聯表示，今日下午各店幾乎完售，明（10）日也會依政府規定，有貨就會銷售。

美廉社

美廉社表示，明日也會持續販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，將依照銷售狀況去補貨，暫時無法掌握確切數量。由於北北基桃504間門市，每間到貨的時間不同，有貨都會販售，目前沒有限制幾點開賣。

家樂福

家樂福宣布明（10）日開賣全新「捷保定新冠抗原快篩試劑2入組」，售價380元，平均1劑為190元，首波限量到貨800盒，每人限購2盒，售完為止。販售據點僅在全台35間配合配合信東藥局之門市，包括重新、花蓮、宜蘭、蘆洲、淡新、經國、中壢、林口、內壢、中原、青海、嘉義、德安、斗六、豐原、南投、埔里、太平、文心、沙鹿、西屯、彰化、安平、中正、鼎山、鳳山、仁德、光華、愛河、楠梓、屏東、五甲、新楠、新屏、成功。

四大超商

▲超商開賣快篩試劑。（圖／記者蕭筠攝）

萊爾富表示，配合政府便民防疫政策，北北基桃逾700間門市預計每日配送50組「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每劑180元，售完為止，每日每人限購一劑。更透露，「如果民眾想掌握各店銷售狀況，可以加入門市LINE群組詢問，以免撲空白跑一趟。」

全家便利商店北北基桃地區約2千間店舖，於5/9早上10點開賣政府供應的亞培抗原自我測試快篩(單入)，每間店舖每日鋪貨約50組，提供急需民眾可便利購買，銷售狀況目前各店不一。而為了方便消費者購買快篩試劑，也已將政府供應的亞培抗原自我測試快篩放入「全家」App防疫地圖，民眾可透過防疫地圖查詢數量，然實際供貨數量仍以店舖現場銷售狀況為主，防疫地圖每半小時更新一次。另外，其他品牌快篩試劑，因民眾需求較高，則依各家店舖現場供貨為主。

OK mart 北北基桃共410間門市（領有藥師執照）開賣「亞培快篩劑」，消費者只要至門市即可購買現貨，採現場排隊，每劑180元，明(10日)也將持續開賣，供消費者購買，每日配量依各門市為主。另外，全台830間門市會員Line 群組持續提供「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入400元，以及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」一入200元，兩種快篩劑販售，平均單劑價為200元。採會員預購、免排隊、到店通知、依序取貨，降低接觸風險，更便利上班族工作時間。

而7-ELEVEN北北基桃開賣「亞培快篩劑」，業者表示，「配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。」

藥妝店

藥妝店部分，屈臣氏、康是美開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，也幾乎「免排隊」就能買，每間店進貨的量都不同，其中部分屈臣氏首日只進20支左右，康是美則有部分店家首日進貨約30支。