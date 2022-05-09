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180元亞培快篩沒人搶！律師嘆「證明只想要便宜」：不是需要快篩

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲亞培快篩試劑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，每劑180元，每人限購一劑，但因與藥局每劑100元的快篩劑實名制有著80元的價差，因此買氣不如預期。對此，網紅律師林智群直言，這證明了，大家是「想買便宜的快篩」，而不是「需要快篩」。

林智群9日下午在臉書發文表示，100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，這證明了，大家是「想買便宜的快篩」（i want），而不是「需要快篩」（i need），如果真的需要，貴個80元也會去買。

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▲▼7-11開賣快篩試劑，排隊人潮意外不多。（圖／記者陳家豪攝）

▲7-11開賣快篩排隊人潮不多。（圖／記者陳家豪攝）

林智群認為，網友可能會說這樣是不食人間煙火，沒考慮到窮人，台北市宣布「低收入戶」每個人補助快篩費用500元，新北市、宜蘭縣則是每戶補助快篩500元，所以窮人部分已經考慮到了，「而那些喜歡腰巴吵的阿伯大嬸，他們不是沒錢，他們只是喜歡腰巴吵而已。」

針對亞培快篩試劑一劑賣180元，民眾覺得太貴是否有降價空間？指揮官陳時中回應，在超市賣就是有市場的機制在，「如果大家覺得貴，我們會請廠商他們要適時的降價。」

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