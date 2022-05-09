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快訊／本土今40263例！新北14179最多　6縣市也超過千人

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲本土今增40263例。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9日）公布本土新增40263例、境外41例，有12人死亡，其中本土病例，以新北市最多有14179例，其次為台北市7057。

指揮中心表示，今日新增的40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、臺北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、臺中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、臺南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、臺東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。

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