　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豐原某派出所4人確診　匿名警PO網控違反防疫規定...分局回應了

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

▲豐原區翁子派出所有4名員警確診。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原警分局翁子派出所，遭匿名員警於臉書社團「靠北POLICE」指控，所內連同所長及副所長共計24名員警，採分組上班，其中C組8人有4人確診，另外快篩陰性的4人卻只有1人匡列居隔，其餘3人繼續上班，質疑警方已違反防疫規定，將風險暴露給其他同仁及不知情的民眾。豐原警分局回應，警方調度均依照中央最新防疫規定辦理，並無違反規定，將會持續關心同仁身體健康。

據了解，翁子派出所共有24名員警，配合防疫採取ABC分流制度上班，其中C組的楊姓警員本月5日在家中感到身體不適，自行快篩陽性，PCR確診，楊男確診後迅速通報分局，分局即針對密切接觸者等3名員警匡列居隔，此3人其中2人於6日居隔期間確診。另有1名同組、不同分流上班的員警，於8日休假在家快篩陽性，PRC也確診，目前C組僅3人上班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有員警上臉書社團「靠北POLICE」質疑，該所C組8人中有4人確診，剩下的另4人卻僅有1人匡列，認為分局違反防疫規定。

據查，根據中央8日宣布的最新居家隔離標準，其中一項為「除有症狀抗原快篩外，打滿3劑疫苗達14天以上就可繼續工作，直到接觸日滿7天」，顯示豐原警分局讓該所C組其餘3人繼續上班，並無違法情事。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲有民眾上「靠北POLICE」質疑分局作法不當。（圖／截取自臉書）

豐原警分局表示，以楊員發病前2日（5月3日）依九宮格執行疫調，先由確診同仁提供勤務執行及接觸史，再由單位主管確認並通知同仁，確認接觸史後，依指揮中心指引規範，經調查與楊員密切接觸者計有3名（其中2名於5月6日陰轉陽，改列確診者），即依指揮中心規定執行居家隔離，並全面進行駐地清消，以維同仁防疫安全。

豐原警分局指出，本分局依據指揮中心指引，調查同仁勤務執行及接觸情形，如屬密切接觸者，即使快篩陰性，或是身體有不適情形，均主動匡列；本分局持續關懷同仁身體健康，提供各項協助，並每日掌握身體健康恢復狀況，讓同仁能在隔離期間也能感受到暖心，希望疫情期間同仁及民眾都能保護好自己，維持身體健康。

有員警私下表示，可能該名申訴人士未詳細了解最新的防疫規定，才會有錯誤認知，但也有可能是因為沒放到防疫假，才忍不住抱怨。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台大24歲研究生墜八仙山亡　雙親悲痛：為何不派直升機？
保險業崩潰！「恐被防疫保單逼死」　籲政府協調
快訊／盧秀燕宣布：PCR得來速明上路　7間診所曝光
快訊／普丁勝利日演說　稱進攻烏克蘭「唯一正確決定」
快訊／在和碩旁邊！晶碩光學爆群聚　212人確診
確診數連2天下降「高峰已過？」　陳時中揭可能性
6.1地震「台北這4區」特別晃！　氣象局：場址效應
國軍CM11戰車「騎上分隔島」撞斷電桿！　照片糗曝
快訊／連2起激烈地震！　氣象局：5天內有規模4~5餘震
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

台南緊急採購快篩試劑　1月到4月24.5萬劑陸續到貨

台東+276！綠島新增17確診　2養護機構再添16例

快訊／高雄關懷包得來速後天上路　陳其邁：確診後2hrs開放代領

南投+197！8社區篩檢站啟動　籲居隔民眾多使用視訊診療

柯P快篩買太少？陳時中稱「北市最有錢」：當初疫情不高買少沒關係

12星座「維繫關係」4個祕訣　讓你們感情不降溫

提升專業技能　台南市動物之家志工與飼主訓練講座開跑！

外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

快訊／民眾排隊搶買快篩！　陳建仁認了「政府準備不足」

金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

糗！任容萱叫錯楊貴媚名字　抱頭崩潰「我金魚腦」

湯姆斯盃／周天成三局擊敗世界排名64　中華領先1比0德國

散步超開心！黑柴妹嗨爆「後腳站立狂跳」　萌樣笑翻網：是小兔子

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

兩岸航空貨運本月10日起擬漲價30-35%　估初期實漲約兩成五

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

陳時中估5／20進入疫情高峰「連燒22天」

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

本週「強降雨時間點」出爐！雨下大又久恐釀淹水

業者拒賠「數位證明確診」　陳時中回應

本土今40263例！新北14179最多

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

社交距離APP「整排紅字」　網揭2巨雷搖頭了

更多熱門

相關新聞

未滿1歲女童住加護　今年最小重症個案

未滿1歲女童住加護　今年最小重症個案

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增71例中重症個案，其中有52人是中症、19人重症。重症個案中有1例是未滿1歲女童，目前在加護病房治療，該個案也是今年年齡最小的重症個案。

本土今40263例！新北14179最多

本土今40263例！新北14179最多

快訊／今增12死！本土+40263例

快訊／今增12死！本土+40263例

南投今年首例染疫死亡案　婦人送醫不治後確診

南投今年首例染疫死亡案　婦人送醫不治後確診

好消息！台中25歲確診重症女拔管自行呼吸

好消息！台中25歲確診重症女拔管自行呼吸

關鍵字：

確診豐原翁子派出所

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面