豐原某派出所4人確診　匿名警PO網控違反防疫規定...分局回應了

▲豐原區翁子派出所有4名員警確診。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原警分局翁子派出所，遭匿名員警於臉書社團「靠北POLICE」指控，所內連同所長及副所長共計24名員警，採分組上班，其中C組8人有4人確診，另外快篩陰性的4人卻只有1人匡列居隔，其餘3人繼續上班，質疑警方已違反防疫規定，將風險暴露給其他同仁及不知情的民眾。豐原警分局回應，警方調度均依照中央最新防疫規定辦理，並無違反規定，將會持續關心同仁身體健康。

據了解，翁子派出所共有24名員警，配合防疫採取ABC分流制度上班，其中C組的楊姓警員本月5日在家中感到身體不適，自行快篩陽性，PCR確診，楊男確診後迅速通報分局，分局即針對密切接觸者等3名員警匡列居隔，此3人其中2人於6日居隔期間確診。另有1名同組、不同分流上班的員警，於8日休假在家快篩陽性，PRC也確診，目前C組僅3人上班。

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有員警上臉書社團「靠北POLICE」質疑，該所C組8人中有4人確診，剩下的另4人卻僅有1人匡列，認為分局違反防疫規定。

據查，根據中央8日宣布的最新居家隔離標準，其中一項為「除有症狀抗原快篩外，打滿3劑疫苗達14天以上就可繼續工作，直到接觸日滿7天」，顯示豐原警分局讓該所C組其餘3人繼續上班，並無違法情事。

▲有民眾上「靠北POLICE」質疑分局作法不當。（圖／截取自臉書）

豐原警分局表示，以楊員發病前2日（5月3日）依九宮格執行疫調，先由確診同仁提供勤務執行及接觸史，再由單位主管確認並通知同仁，確認接觸史後，依指揮中心指引規範，經調查與楊員密切接觸者計有3名（其中2名於5月6日陰轉陽，改列確診者），即依指揮中心規定執行居家隔離，並全面進行駐地清消，以維同仁防疫安全。

豐原警分局指出，本分局依據指揮中心指引，調查同仁勤務執行及接觸情形，如屬密切接觸者，即使快篩陰性，或是身體有不適情形，均主動匡列；本分局持續關懷同仁身體健康，提供各項協助，並每日掌握身體健康恢復狀況，讓同仁能在隔離期間也能感受到暖心，希望疫情期間同仁及民眾都能保護好自己，維持身體健康。

有員警私下表示，可能該名申訴人士未詳細了解最新的防疫規定，才會有錯誤認知，但也有可能是因為沒放到防疫假，才忍不住抱怨。