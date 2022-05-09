小調皮想過母親節！屏基團隊再為確診女接生　曬小手照超溫馨

▲33歲確診產婦順利產下3350公克女嬰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、黃宥寧／屏東報導

小調皮急著一起過母親節！屏東基督教醫院8日臨時接生第二例新冠肺炎確診孕婦，該名孕婦預產期是5月11日，不料昨晚9點30分破水，婦產科主任劉士傑動員婦產科、小兒科及新冠肺炎專責病房緊急進行剖腹產手術，女嬰體重3050公克PCR採檢結果為陰性，母女均安，一家人也曬出牽手照，相當溫馨，目前一家三口同住專責病房。

該名產婦33歲，為第二胎懷孕37周，因為第一胎剖腹生產，原本計畫5月11日剖腹第二胎，但因為老大5月3日確診新冠肺炎，在家居隔，5月7日有流鼻水咳嗽症狀，孕婦在家快篩陽性，於是就醫入住專責病房，不料8日晚間9點半提前破水，婦產科主任劉士傑召集小兒科、麻醉科、手術室以及新冠肺炎專責病房緊急進行剖腹產手術，女嬰於晚間11點26分出生，體重3050公克PCR採檢陰性，所幸母女均安。目前一家三口一起住在專責病房，順利成為第二例確診生產案例。

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屏東基督教醫院在母親節前夕（7日）動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，但由於該名25歲產婦有子癲前症，屬於高危險妊娠，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全之變化，照護團隊討論後決定在7日提前剖腹生產，手術約歷時60分鐘，男嬰體重3020公克PCR採檢結果為陰性。

屏東基督教醫院集合婦產科、小兒科、麻醉科、手術室以及新冠肺炎專責病房完美合作，也讓屏基院長林連豐表示，看到新生命誕生，這是疫情中難得的喜事，屏基醫護團隊在這過程展現跨團隊合作，值此疫情嚴峻之際守護準媽媽及新生兒。