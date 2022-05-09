先預約再來！北市「兒童急門診」首日　黃珊珊：將協調各大醫院開設

▲黃珊珊視察親子兒童防疫急門診開設。（圖／北市府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，台北市政府開設12處防疫急門診，並在9日起提供兒少防疫急門診快速通道，指定聯合醫院婦幼院區作為18歲以下兒少服務。台北市副市長黃珊珊9日呼籲，民眾能預約就盡量預約，且預約時記得表明有2至3人，否則只預約1人卻來超過2至3人，可能會影響到後面數字。

黃珊珊9日上午視察親子兒童防疫急門診開設，並於受訪時提及，今天主要來看婦幼醫院親子門診上線首日狀況，呼籲大家能預約就盡量預約，「早上有很多沒有預約的民眾，我知道大家都很心急，希望大人帶小孩的話可以到這邊來，若只有成人就到其他急門診。」

黃珊珊也呼籲，民眾預約時，如果可以的話就要表明預約人數，否則只預約1個人，結果卻來了2至3人，可能會影響到後面其他民眾。

黃珊珊強調，開設讓親子比較安全的採檢處，現場有小兒科醫生看診與開藥，請大家先上網預約並耐心等候，「我知道最近小孩狀況比較多，我們會繼續開（設），也協調各大醫院來開親子門診。」

北市已開設12處防疫急門診，包含北市聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區、市立萬芳醫院、市立關渡醫院、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、台北榮民總醫院，以及北士科車來速，專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢，凡有醫療需求者，防疫門診醫師診療後開立藥物使用。

另外，自5月9日起提供兒少防疫急門診快速通道，指定聯合醫院婦幼院區專為18歲以下兒少服務，請民眾到院前先利用聯合醫院官網、掛號APP或電話掛號，並依預約時間至聯醫婦幼院區第二醫療大樓（台北市中正區福州接12號）主動出示健保卡就醫，民眾在家使用過之快篩試劑可先密封好交予現場醫護人員處理。