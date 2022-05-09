美國主辦第二屆新冠峰會本週登場　吳釗燮證實已接到邀請

記者林銘翰／台北報導

美國政府將在12日舉行第二屆新冠疫情線上峰會，外交部長吳釗燮9日證實，目前台灣已經接到邀請，有關參與方式、人選需要由主辦單位說明，「我們會跟去年一樣，對方認為適合對外說明時，我們才會對外說明」。

立法院外交及國防委員會9日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源等人報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時指出，第二屆新冠峰會預計在12日以線上舉行，今年是由美國總統拜登主持，詢問外交部為何至今沒有任何動靜。

對此，吳釗燮回應，今年其實台灣已經接到邀請，但是實際上還是要搭配主辦單位，有關參與方式、人選必須要由主辦單位代表說明，「對方還沒有說好，什麼時候要對外說明」。

江啟臣指出，外交部去年做了很大的宣傳，前副總統陳建仁應邀在線上參加，詢問今年是否會由總統蔡英文親自參與，以及什麼時候可以對外公開。吳釗燮說明，今年的做法會跟去年一樣，「等到對方認為適合對外說明時，我們才會對外說明」，外交部要配合主辦單位。

江啟臣追問，外交部什麼時候可以對外公開，吳釗燮則透露，應該是在今年的會後，跟去年的做法其實是一樣的，對方希望整個處理完畢再對外說明，「他們跟我們提出的期待就是這樣」。

吳釗燮強調，台灣已經接到美國的邀請，只差對方還沒有對外公開，「這個部分我沒辦法講，我沒辦法對外面來說明，等到跟對方喬好，當然會對外說明」，按照去年的方式要等到會議開完之後。

▼外交部長吳釗燮（左）。（資料照／記者林敬旻攝）

