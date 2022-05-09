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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮透露WHA今年挺台力道更強　「努力爭取到最後一分鐘」

記者林銘翰／台北報導

世界衛生大會22日在瑞士日內瓦舉行，外交部長吳釗燮9日表示，台灣現在還在等待邀請函，「我們沒有放棄我的努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」，並透露今年預計能爭取到更多國家，包括以更高層級、更顯著的方式來支持台灣。

▲外交部長吳釗燮出席外交及國防委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

第75屆世界衛生大會（WHA）將在22日登場，台灣至今未收到邀請函，衛福部長陳時中日前表示，他本來希望親自組團前往日內瓦做國民外交，但那時國內恐迎來疫情高峰，將由衛福部次長李麗芬前往。

立法院外交及國防委員會9日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源等人報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。吳釗燮會前受訪時表示，台灣現在還在等待邀請函，「我們沒有放棄我的努力，我們會努力爭取到最後一分鐘」。

吳釗燮也說，相信大家已經從媒體上面得知，台灣要到日內瓦的宣達團由李麗芬帶隊，外交部在過程中也會盡量爭取世界上友我的國家，支持台灣參加世衛組織的所有機制及會議。

另外，國民黨立委溫玉霞、江啟臣、台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時，皆關切台灣今年爭取參與WHA的情況。

對此，吳釗燮答詢時指出，今年推案方式還不能公布，但他可以透露「推案力道比以往更重」，各界支持層級也將升高，今年其他國家的支持聲音會凸顯出來。

吳釗燮表示，這次李麗芬率領的行動宣達團，也將利用各國衛生部門首長出席WHA的機會，營造更多與其他國家的互動機會。

江啟臣追問，台灣目前已安排幾個雙邊會議，外交部國際組織司司長吳尚年說，美、日都會是洽排的主要雙邊會議對象，但具體已敲定哪些會談國家不能公開。

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