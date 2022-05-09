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社會 社會焦點 保障人權

比買快篩還慘！超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

記者林悅／台南報導

台南東區一名開洗包洗鞋店的劉姓男子，被控以代操股票方式吸金5億，近來股票市場暴跌，劉男竟落跑避不見面，被害人找不到劉男，紛紛向警方報案，台南市警四分局一晚接獲55人報案，吸金金額1億1983萬元，由於相傳劉男吸金5億左右，被害人遍布各地，已引起警方重視偵辦中。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，被控代操股票吸金的劉男子，在台南市東區經營洗鞋店，相關被害人說，2021年中開始，加入劉男的股票代操社團，起初獲利不少，於是投入數十至數百萬資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操總金額超過5億元以上。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

▲劉姓男子被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

劉男按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取1成代操費後，於每週二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但因疫情與國際經濟波動很大，股票每況愈下，在獲利轉後，劉男近期欲改變原本代操模式，且須簽同意書，約定2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每週改為每月或每季發放，開始有人出現疑慮，要退退返本金「退出」股票代操作社團，劉男即開始拖延退還時程，接下來人就落跑，他開的店也全部關門，人不知去向。

因許多被害人聯絡不到劉男，前往他安平住家與東區經營洗包洗鞋店查看，確認劉男早已落跑，氣得集結受害人晚上9時報案人至四分局育平派出所報案，由於人數眾多，警方要受害人推派代表提告製作筆錄。

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼劉男落跑後，55名被害氣得前往四分局育平派出所報案。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南超跑男被控代操股票吸金5億多落跑。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警四分局指出，近日接獲報案，疑有民眾以假投資真吸金手法進行詐騙，被害人高達55人以上，相關被害金額達1億1983餘萬元，然該民眾現已逃逸無蹤。分局長王子雄立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象到案說明，如有涉及詐欺、洗錢或吸金等不法情事，將依法究辦。

第四分局分局長王子雄表示，現今社會的理財工具多元，投資陷阱甚多，尤其以龐氏騙局手法之詐騙更是令人不易察覺，其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使被害人投資，透過不斷吸收新的投資者投入資金，用以支付前期投資者的利息，最終以投資泡沫破裂，後期投資者大量虧損作為收場。呼籲民眾不管對方用任何理由，只要提到「保證獲利」、「虧損免賠」等話術，千萬別上當，建議撥打165防詐專線或求助親朋好友提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率，第四分局也將持續加強防詐宣導，共同守護你我的財產。

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