好心男助女赴葉門難民營「做公益」　機警行員通報揭真相

記者張君豪／台北報導



日前一李姓男子（63歲）前往台北市大同區中國信託民權分行準備臨櫃匯款時，行員詢問其匯款用途，李男說他在網路交友結識一女子，女子向其哭訴沒錢購買機票回國，他覺得對方處境堪憐、想捐款幫助對方購買機票返國，才到銀行臨櫃匯款，行員聽完後深覺李男遭遇詐騙，立刻通知警方到場協助。

▲寧夏所警員與行員攜手阻詐，成功攔阻新臺幣8萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

▲寧夏所巡佐吳仁成（右）、警員藍裕翔（左）與行員攜手阻詐，成功攔阻新臺幣8萬元。（圖／記者張君豪翻攝）



該案轄區大同分局寧夏路派出所巡佐吳仁成、警員藍裕翔接獲通報，立即趕赴現場，經了解李男約兩周前，在網路認識一名女子，該女自稱在難民營從事相關行業，懇請李男幫忙買機票到葉門難民營，女方並供一組銀行帳號，李男不疑有他遵照其指示前往臨櫃匯款。



警方聽完後，援引相關詐騙案例向李男勸說，李男這才驚覺遭到詐騙，表示幸好有行員機警通報警方到場協助釐清，才未將辛苦錢匯進詐騙集團口袋內，讓他保住8萬元。大同警方呼籲民眾進行網路交友不可不慎，如存有疑慮宜先冷靜思考並撥打165防詐騙諮詢及110請求協助，確保自身財產安全。

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