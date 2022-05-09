名單曝光！台北市藍綠議員初選落幕　至少84人搶攻61席次

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一大選將於11月26日登場，台北市議員國、民兩黨初選提名告一段落，國民黨共提名33席，民進黨則提名26席，另外加上民眾黨提名8席，時代力量、新黨、社民黨和無黨籍等也各自推派候選人，年底至少有84人角逐61席次（含2原住民）的台北市議員。

台北市人口數跌破250萬關卡 區域議員席次減2席

目前台北市議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員，但2021年人口數據顯示，扣掉原住民人口後約258萬人左右，根據《地方制度法》規範，預估減少1席議員席次，其中以第一選區士林北投人口下降比例最快，所以該區今年確定減少1席，從13席變成12席。

此外，由於台北市人口數截至今年2月28日止，只剩下250萬4957人，且該數字尚未扣除原住民人口，一旦扣除後，早已跌破250萬人，一旦跌破250萬人口大關，意味著台北市議員席次恐怕除了士林、北投外，還要再減少1席，排除已經確定減少1席的士林北投，下滑速度第二的地區為第三選區松山信義。

總結以上，若截至選舉前6個月、5月底以前，台北市人口數仍未回歸到250萬人，台北市第一選區士林北投、第三選區松山信義各自要減少1席，因此2022年底大選席次將為59名區域議員、2名原住民議員。

民主進步黨（提名26席）

民進黨今年預計提名26席，包括士林北投5席、內湖南港4席、松山信義4席、中山大同4席、中正萬華4席，大安文山5席。

第一選區士林、北投：現任議員鍾佩玲、陳慈惠、林世宗，新人由湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚出線，共3名現任議員、2名新人。

▲北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝）

第二選區內湖、南港：現任議員江志銘、李建昌，新人由皆屬英系的何孟樺、捲土重來的王孝維出線，共2名現任議員、2名新人。

第三選區松山、信義：現任議員許淑華、洪健益、許家蓓，然而現任議員張茂楠不選，交棒給女兒張文潔，共3名現任議員、1名新人。

第四選區中山、大同：現任議員王世堅、梁文傑、陳怡君，新人推派湧言會的顏若芳，共3名現任議員、1名新人。

▲「台北好政連線」民進黨市議員初選聯合登記。（圖／記者陳家祥攝）

第五選區中正、萬華：現任議員吳沛憶、劉耀仁，現任議員周威佑選擇交棒給新潮流系的新人邵維倫，另還有推派1名正國會新人洪婉臻，共2名現任議員、2名新人。

第六選區大安、文山：現任議員簡舒培、王閔生，其湧言會現任議員阮昭雄交棒給「口譯哥」趙怡翔，新人還有英系的陳聖文、正國會的詹晉鑒出線，共2名現任議員、3名新人。

中國國民黨（提名33席）

國民黨今年採「N＋1」提名制度，預計提名33名新人，分別為士林北投4席、內湖南港5席、松山信義6席、中山大同4席、中正萬華4席、大安文山8席，而平地原住民1席，山地原住民1席。

第一選區士林、北投：現任議員張斯綱、汪志冰、陳重文，新人為林杏兒，共3名現任議員、1名新人。

第二選區內湖、南港：現任議員闕枚莎、李明賢、游淑慧、吳世正，而現任議員陳義洲不選，原本打算交棒給張煥霖，但最終張煥霖未參與初選，新人則為回鍋的前立委李彥秀，共4名現任議員、1名新人。

▲林杏兒、柳采葳、詹為元。（圖／記者湯興漢攝）

第三選區松山、信義：現任議員王鴻薇、徐巧芯、秦慧珠、戴錫欽，其現任議員陳永德未領表登記，但可能會以徵召方式出線，新人則為詹為元，共計5名現任議員、1名新人。

第四選區中山、大同：現任議員陳炳甫、葉林傳，其現任議員王浩不選，交棒給新人高世俊，另新人還有柳采葳，共2名現任議員、2名新人。

第五選區中正、萬華：現任議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛，而現任議員鍾小平因同舟專案回歸國民黨，並以新人之姿獲得提名，共3名現任議員、1名新人。

第六選區大安、文山，現任議員李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、陳錦祥、王欣儀、耿葳，現任議員羅智強交棒給新人楊植斗，另還有新人高揚凱出線，共6名現任議員、2名新人。

▲楊植斗。（圖／翻攝自楊植斗臉書粉專）

台灣民眾黨（提名8席）

由台北市長柯文哲成立的民眾黨原本預計「1區1席」，但最終第一選區士林北投、第六選區大安文山各自提2席，但身兼民眾黨主席的柯文哲曾經預告，登記前還要再做民調決定是否提1或2席。

第一選區士林、北投：黃瀞瑩、現任無黨籍議員陳建銘不選，交棒女兒陳思宇。第二選區內湖、南港：陳宥丞。第三選區松山、信義：楊寶楨。

第四選區中山、大同：現任議員林國成不選，交棒給女兒林珍羽。第五選區中正、萬華：吳怡萱。第六選區大安、文山：張幸松、張志豪。

▲民眾黨台北市議員8名提名人。（圖／記者袁茵攝）

時代力量（3）、新黨（4）、社民黨（1）與無黨籍（9）

新黨在台北市議會共有3名席次，包括第一選區士林北投的侯漢廷、潘懷宗，以及2021年回歸新黨的第六選區大安文山李慶元，不過李慶元今年選擇交棒給助理林岳龍，而潘懷宗則未提名，因此第一選區士林北投提名現任議員侯漢廷，第三選區松山信義提名新人郭榮先，第五選區中正萬華提名新人張榮法，第六選區大安文山則為林岳龍。

時代力量因3名議員退黨，因此在台北市議會已無現任議員，今年預計在第一選區士林北投提名劉仕傑、第二選區內湖南港為陳志明、第六選區大安文山為林泓泰。

社民黨部分，由現任台北市議員苗博雅繼續拚連任。先前退出時代力量的3名無黨籍現任台北市議員林穎孟、黃郁芬、林亮君也於第一選區士林北投和第四選區中山大同角逐大選；而現已退出時代力量的吳崢也打算再度挑戰第三選區松山信義。另外還有無黨籍的現任議員林瑞圖、陳政忠、楊靜宇、徐立信，以及新人蘇府庭。