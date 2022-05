美智庫：俄軍恐集結反攻哈爾科夫　防烏克蘭進軍邊境

▲分析指,俄軍可能反攻哈爾科夫地區。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯勝利日到來之前,烏克蘭周末成功逼退俄軍,讓俄羅斯部隊撤出哈爾科夫周邊地區。不過依據美國智庫「戰爭研究所」最新分析,這可能迫使俄軍重新部署兵力反攻哈爾科夫,為的就是阻擋烏克蘭的攻勢推進至烏俄國界區。

衛報引述戰爭研究所(Institute of War)戰情分析指出,烏軍此次在哈爾科夫(Kharkiv)東北部的反攻,可能讓俄羅斯軍隊在俄國邊境地區別爾哥羅德州集結,準備重新部署至哈爾科夫市地區。

