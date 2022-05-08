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烏軍精銳第24機械旅後撤　離開烏東波帕斯納並「摧毀一切」

▲▼烏克蘭TB-2無人機擊沉「俄軍登陸艇」。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

▲烏克蘭TB-2無人機擊沉「俄軍登陸艇」。（圖／翻攝自烏克蘭國防部推特）

國際中心／台北報導

俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯空軍在黑海蛇島（Snake Island）上空，擊落兩架烏克蘭蘇愷24（Su-24）和一架米-24雌鹿直升機，另外在烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa）附近，俄軍也用導彈摧毀烏克蘭一艘1241型導彈快艇。

俄羅斯國防部發布聲明表示，過去24小時，俄軍總共摧毀4架烏克蘭戰機、4架直升機和1艘導彈攻擊快艇。此款導彈艇是70年代後期研發的，北約（NATO）代號為「毒蜘蛛」級（Tarantul class）。

根據統計，烏克蘭為了奪回蛇島，在一周之內，已經被擊落7架TB-2無人機，一架蘇愷-24與一架蘇愷-27。日前，還傳出烏克蘭使用TB-2無人機擊沉俄軍登陸艇。

另外，俄羅斯車臣（Chechnya）共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天稍早宣稱，他的特種部隊奪下烏國東部城市波帕斯納（又譯波帕斯納亞，Popasna）大部分地區，主要街道與市中心區域都被淨空。稍後，烏克蘭盧甘斯克州州長證實，烏克蘭第24機械化旅從波帕斯納後撤，但是在轉進之前已摧毀該處的一切。

先前有報導指出，第24機械化旅曾經是烏克蘭陸軍的兩支精銳部隊之一。

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