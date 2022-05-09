3點現況跟你想的不同！醫嘆「兇猛程度沒變」：他大吸3口氣就走了

▲專責病房量能超吃緊，新開的病房很快就被塞滿。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土疫情大爆發，醫療量能已拉警報！北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，「專責病房有些事，跟你想的不一樣」，他統整出3點，包括專責病房不斷加開是因翻床不易，以及抗病毒藥物開立干擾頗多，最後則是病毒確實沒有想像中友善，有患者大吸三口氣就不幸離世。他感慨地說，睽違一年病情兇猛程度還是沒變。

姜冠宇昨（8）日在粉專無奈發文，「新開沒幾天的病房，到我這一班很快塞滿了。」事實上，追求5天採檢出院是必要手段，但出現「請神容易送神難」的窘境。因患者都是70～80歲以上高齡者，本身就有內科病情，呼吸道未必有症狀，卻有容易跌倒、褥瘡需換藥、管路滑脫要更換等等，需要護理師頻繁的換上三級裝備探視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇接著說，照護是一回事，但也暗示即使病毒量下降，若本身內科問題需要治療就未必可出院得繼續安置隔離。醫院正在降載提供更多病床，不會有緩衝的一般病床可轉，一旦遇上患者染疫，「就是就地轉為專責病房，是不能絲毫承擔風險的。」目前北市聯醫床位從252床瞬間拉到340張，但進得快、出得相對難，在高峰前這2週就是剩餘床數的迫擊vs.拉鋸戰爭。

▲台灣正面臨與病毒共存的陣痛期，每天都有大量等待PCR的民眾在醫院外排隊。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，姜冠宇也提到，抗病毒藥物開立干擾頗多，醫師會針對患者狀況開藥，但臨床處置絕非紙上談兵能想像，已盡量疏通抗病毒藥物的流程，目前都交由院方審核，只是長者大多為慢性處方箋，很多藥物都成為輝瑞口服藥Paxlovid禁忌，也有臨床醫師認為默克口服藥Molnupiravir偏低效，評估長者有需要，寧可直接先上瑞德西韋了。

姜冠宇無奈地說，有醫師認為一概預防性投藥，「公費就把它花完」；有的醫師則會評估患者病情與染疫無關，如呼吸道無症狀、泌尿道感染住院何須投藥？「在解釋上抗病毒口服藥物，你也要清楚說明這是實驗用藥，如果有藥物不良反應，需要使用者自己承擔。」

最後則是「病毒確實沒有想像中友善」，姜冠宇心有餘悸地說，猝逝案例仍會發生，去年有患者在床上起身向前彎腰，就坐著走了；這一次從同仁口中得知，有患者大吸三口氣就離開人世，都是因為呼吸衰竭速度過快，加速其他器官衰竭速度，造成缺氧而瞬間死亡。他說，睽違一年被變異株選上的病人，其病情兇猛程度還是沒有變。

姜冠宇強調，上述並非想製造恐慌，而是希望大家可看到醫療人員作戰真實的情況，「讓自己更配合諸多滾動政策，使輕症有效管理，才是紓解我們的醫療量能。大家一起加油，撐過去！」