專家估中南部「單日破萬時間點」！嘆有3心態：恐衝出2個巴黎鐵塔

▲北部醫療量能吃緊，醫護頻喊快撐不住。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（8）日新增4萬4294名本土確診，也是連11天破萬例。毒物科專家招名威以各縣市確診數看來，推估中南部疫情落後北部約2週，差不多5月底中南部可能單日破萬例。如果大家仍抱持不在乎心態、疏於防疫又到處趴趴走，直言疫情曲線會衝出另一個高峰，「跑出2個巴黎鐵塔」。

招名威今日在粉專指出，近日疫情爆發大多聚集在北部，即使台中昨日確診數僅新北的1/8、高雄則是1/9，「數字低不代表中南部就防疫做得比較完善」，代表意義是疫情仍聚集於北部，中南部還有時間做好防疫工作。他指出，以雙北單日破2千例是在4/26，照這速度計算，中南部疫情落後北部約2週，「差不多5月底之前，中南部可能就會單日破萬」。

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▲招名威認為，當爆出大量確診，中重症及死亡數一定會暴增。（示意圖／記者李毓康攝）

招名威認為，現在最重要是避免中南部重蹈北部沒做好的部分，人口密度雖不如新北來得高，但人口總數還是很多，若大家仍抱持著不在乎心態，疏於防疫、到處趴趴走，疫情曲線可能就不只是之前評估的像巴黎鐵塔，「而會衝出另一個高峰，跑出『兩個』巴黎鐵塔。」

往共存方向走是防疫共同目標，招名威認了確診爆大量也是不可避免的，坦言，「即使單日確診45000例其實都還不到最高峰。」但目前最讓人擔憂的是急診與醫院爆滿的窘境，確診量爆多，中重症及死亡數一定會暴增。若還有許多中重症患者無法就醫，篩檢量又持續不足，民眾恐慌情緒只會更攀高。

招名威最後也向國人喊話，共存之路還沒走到一半，希望大家撐住，「台灣加油！」