花蓮2確診孕婦平安產子！負壓病房接生　72小時2採陰才轉嬰兒室

▲1男1女2嬰兒在負壓病房內順利接生後，須在72小時內2次採陰後才轉入嬰兒室接受護理人員照顧。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本土疫情嚴峻，確診人數持續攀升，不少孕婦因確診遭隔離。花蓮門諾醫院連日來協助2名確診孕婦迎接新生命，看到寶寶順利平安出生，不僅讓產婦放下了心中不安，感謝醫護團隊之餘，也直呼這真的是畢生難忘的母親節！



1名29歲懷孕37週的陳姓孕婦，5月初因發冷、頭痛，經篩檢後確認感染新冠肺炎。由於症狀輕微選擇自行在家隔離，不料5日下午因肚子悶痛、胎動變少，家人緊急通報衛生單位將婦人送至門諾醫院，院方立即集合婦產科、兒科、護理部、感控等單位，直接於新冠肺炎負壓隔離病房進行接生，歷經1個多小時，順利產下男嬰，體重3100克。另懷孕39週的黃姓確診孕婦，也於7日順利產下女嬰，體重3120克，母女均安。疫情之下，看到新生命的誕生，也讓一旁的醫護團隊相當感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2名新生兒目前仍於負壓隔離病房內由專責護理人員全天候照護。



「真的很感謝醫護團隊的用心，尤其是護理師在旁的加油與鼓勵，讓我知道我不孤單！」回憶起生產過程，陳姓產婦說，當下的她是非常擔心害怕的，因為自己的「特殊身份」她憂心寶寶健康的同時也擔心自己是否會增加醫護團隊風險，所幸這份內心的惶恐靠著護理師緊握雙手所傳遞的力量，給予她滿滿的勇氣與信心。尤其看到寶寶順利出生的那一刻，內心除了感動更多的是對醫護團隊的感謝。





門諾醫院產科主任蔡啟智表示，為了保護醫護人員與母胎安全，同時符合防疫需求，參與的醫護人員全程都穿著全套防護隔離衣，由於是自然生產，產婦也是全程配戴口罩及面罩，期盼疫情之下能夠做到全面防護。儘管隔離衣悶熱不透氣，但接連兩名確診孕婦的順利生產，不僅讓團隊感受到新生命的喜悅，疫情之下也看到了更多的希望。

▲產婦恢復狀況良好，且新冠肺炎症狀屬輕症，醫院決定讓媽媽先行出院返家隔離，待解隔後再回醫院接寶寶回家團聚。



蔡啟智指出；Omicron傳染力又快又強，隨著確診人數的攀升，任何人都有可能染疫，除了提醒孕婦要提高警覺、落實防疫，他建議懷孕36週以上的孕婦，由於孕程已進入最後階段，一旦確診染疫應主動告知主治醫師，好讓醫師評估最安全、適合的生產方式。



兩名新生兒目前仍於負壓隔離病房內由專責護理人員全天候照護，門諾醫院新冠肺炎專責病房護理長林雯馨表示，新生兒必須於72小時內完成2次採檢皆為陰性，才可轉入嬰兒室，目前2位新生兒第一次採檢皆為陰性未受到感染。陳姓產婦則由於恢復狀況良好，且新冠肺炎症狀屬輕症，經醫師評估後決定讓媽媽先行出院返家隔離，待解隔後再回醫院接寶寶回家團聚。