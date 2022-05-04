羅智強入籍桃園　是否辭台北市議員5／6宣布

▲羅智強到龜山區戶政辦理遷戶籍。（圖／羅智強辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

率先表態爭取國民黨提名，參選2022桃園市長選戰的台北市議員羅智強、4日前往龜山戶政事務所辦理遷戶籍，正式成為桃園人。羅智強說，今天遷戶籍是一個新的開始，並抱著很大的期待展開新的生活，也希望透過他的努力，成為市民選擇桃園市長的選項當中，最好的選擇。

▲張碩芳恭喜羅智強成為新桃園人。（圖／張碩芳服務處提供）

羅智強表示，這段時間包括行走、通勤、居住在桃園，都是希望跟桃園市民們一起呼吸。羅智強強調，一個市長要能走進市民的生活中，才能夠苦民所苦，了解市民真正需要什麼。

羅智強說，他已經桃園、台北通勤一陣子，也看到許多問題，也一一刻在羅智強的心中，未來將會提出通勤族優化改善的方案，若羅智強有機會當上桃園市長，會盡力幫通勤族逐一的改善。

羅智強指出，他這次在龜山區買的新家是在5樓的老公寓，一方面是為了體會住在沒有電梯的公寓的民眾辛苦，一方面是為了體會住在老公寓的食衣住行規劃等，同時也思考都市更新的政策與問題是否能夠更周延。這些都是走入群眾聆聽，也是作為市長的一個功課。

關於是否請辭台北市議員的問題，羅智強表示，他會一步一步的繼續走桃園，也透露於本週五會宣布。對此，羅智強也說，他會做出與立法院副院長蔡其昌不一樣的選擇，而他唯一的原則和方向就是桃園要贏。