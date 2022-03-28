為孩童權益發聲　「勇敢媽咪」登記國民黨桃園區市議員參選

▲「勇敢媽咪」張碩芳於國民黨桃園市黨部辦理市議員參選登記。（圖／張碩芳服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部28日起迄30日，受理黨籍市議員參選人領表及登記，首日有4人辦理登記。以「為孩子勇敢、為桃園發聲」為競選主軸的桃園區市議員參選人張碩芳，因先生赴海外出差，由早產的寶貝兒子及同是特殊兒童的家長勇敢媽咪後援團團長賴靖惠陪同辦理登記，期戰鬥藍的青年張碩芳進入市議會，為孩童權益發聲。

國民黨2022桃園市議員選舉，全市12個選區擬提名35席參選，今天開始受理黨籍市議員參選人領表及登記，桃園區有3人登記，分別是：國民黨文傳會前主委凌濤、桃園市議員黃婉如、勇敢媽咪張碩芳以及八德區古俊庭4人完成登記。

▲張碩芳的早產兒小東瓜陪同辦理登記。（圖／張碩芳服務處提供）

其中，以「為孩子勇敢、為桃園發聲」為競選主軸的桃園區市議員參選人張碩芳表示，秉持著「愛，始於家庭」的信念，她獲得父母及先生的支持，決定參選桃園區市議員，二年多來，積極向地方人士請益，透過大小活動，傾聽各方建言，感受到好朋友對她的期待和勉勵，相信不論是青年家庭、國民黨、桃園市議會，當有「新女力、新聲音、青世代」的加入，會讓政策更多元、議題更全面。

張碩芳表示，今天辦理黨的參選提名登記後，她將持續用行動爭取更多支持，也懇請桃園的好朋友們，如果接到民調電話，懇請唯一支持桃園女兒-戰鬥藍青年「早產兒勇敢媽咪張碩芳」，期取得黨提名參選市議員，為黨在市議會贏得更多席次，爭取合宜的社福環衛和教育政策。