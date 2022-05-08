打臉柯文哲！北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

有關台北市政府曾編列28億預算購買防疫物資一事，市長柯文哲8日表示，當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，所以最後刪除，「你說我錯了什麼？有時候人家講的話，我們不要太相信」。但此番言論引來台北市議員游淑慧批評硬拗，並還原整個事件的時間軸，「做錯就做錯，別再騙人」。

游淑慧指出，柯文哲什麼時候這麼聽話？他也不是吃素的，其實是台北市議會太相信柯市府，卻被倒打一耙的人。「去年衛生局來遊說我們刪預算時，我就在國民黨黨團會議說，『如果我們配合同意刪除這28億，未來疫情再起，柯市府一定會說這是市議會刪除。』果不其然， 做賊喊抓賊。」

游淑慧表示，台北市111年總預算編了1745.82億，議會只刪除29.98億、1.7％，其中27.99億就是應市府要求刪除的防疫預算，換算下來，真正由議會發動刪除只有2億，等於柯文哲要1000元，議會只刪1元，台北市議會那裡對不起柯市府？哪裡不支持市府政策呢？前幾天柯文哲和衛生局長在議會坦承他們錯了，但離開議會後卻又發揮本性開始硬拗。

游淑慧透露，10月市府就發現28億的疫苗採購預算是根本做不到，為了要躲避預算執行不利的行政責任，11月下旬市府就主動開始遊說議員們刪除28億的防疫預算，12月14日衛環委員會討論這筆預算到底全數保留、 全數刪除或刪到市府提案的剩1000元，12月底、1月初，開始進行政黨協商，會議中她多次要求不要刪除， 用來採購快篩，但市府代表仍主張希望刪除。

游淑慧說，衛生局110年11月下旬， 就約她遊說關於預算刪除的事。因為市府編了疫苗採購預算，卻又執行不了、不想執行， 於是就來要求議會當工具人刪除28億，可是又要剩1000元、保留預算科目，委員會中，才有幾位議員提到 預算編列草率， 又搞個保留1000元尾巴的荒謬，乾脆全數刪除，卻被截取成「你看，是議會要求刪除的」。

游淑慧強調，事實上，不止她要求保留預算， 做為下一波疫情因應之用，委員會中包括議員許淑華也建議 全數保留，等下一波疫情來可以隨時啟動。但最後大部分的議員還是尊重配合市府的要求， 刪除到只保留2000元的預算科目。結果今天反被潑髒水。

游淑慧強調，快篩缺貨之事是沒錯，但大家有沒有想過，原本台北市民不用搶買受罪，如果按照她說的，一月份就開始採購快篩提供基層醫療院所，讓有症狀的市民取用檢測，28億能買4600萬劑，換算下來，每個台北市民能分到20劑，現在還需要這樣到處排隊受罪嗎？