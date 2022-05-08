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「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中今天（8日）表示，他曾說「擠床壓力」會在未來幾周引爆，「對不起我猜錯了，現在已經發生。」他呼籲指揮中心，是該滾動式調整孕婦或新生兒的收治原則了，「寫這些東西心裡很沉重，也有心理準備會被罵。」

因應確診個案暴增，指揮中心修改孕婦染疫後照護規定，不再全數送醫治療，而是以懷孕36周作為切分點，懷孕36周以上收治於醫院，未滿36周全數送往加強型集中檢疫所，由負責醫院照會婦產科醫師視訊診療或會診，評估有需要住院者，才會經綠色通道轉送醫院收治。

對此，施景中今在臉書說，7日新聞播放幾位染疫孕婦的視訊訪問，認為現在政府規定36周才能住院太為嚴格，應該放鬆到36周以下；也有確診孕婦認為，如果在家中自行照顧，萬一胎兒出了什麼狀況，誰要負責？

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▼施景中表示，醫院對確診孕婦收治能量已經飽和了。（示意圖／記者姜國輝攝）

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

「但事實上，醫院對確診孕婦收治能量已經飽和了」，施景中指出，有確診孕婦7日送來，內科專責病房暫時已無床可收，因此住進產科最後一張負壓隔離床，「前晚半夜我臉書曾說，這擠床壓力會在未來幾周引爆，對不起我猜錯了，現在已經發生。」

施景中表示，產房和門診同時還有各種高危險孕婦，有心臟衰竭、肝臟衰竭、腎臟衰竭的孕婦，幾周後他還有重度植入性胎盤的孕婦必須要手術。

施景中提到，孕婦確診當然會增高風險，可是一律住院一定排擠更多超高危險的孕婦，如果照目前原則、甚至放寬收治標準，「我們這些更高風險的病人將會沒地方可去，甚至未來連正常孕婦生產都可能會住不了院。」

施景中說，美國婦產科醫學會（ACOG）訂出染疫孕婦收治標準，必須經過風險評估，分級之後中等風險才須收治，大致上標準和未懷孕的人類似；兩害相權取其輕，指揮中心是該滾動式調整這些孕婦或新生兒的收治原則了，「寫這些東西心裡很沉重，也有心理準備會被罵。」

▲▼5/4確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心表示，懷孕36周以上確診孕婦收治於醫院 。（圖／指揮中心提供）

▲▼輕症分流‧指揮中心4/15說明「孕婦依懷孕週數分流之後續照護」 。（圖／指揮中心提供）

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