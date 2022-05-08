飲料店排爆！廖老大傻眼「排5小時了」　他等2.5hrs嗨喊：值得

▲賽車教父廖老大。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣賽車教父「廖老大」的職業車手生涯長達30年，參加過世界各大賽事，日前因為「打龜號」成為台灣之光，秀出台灣改裝賽車實力。近日他在粉專貼出幾張照片，只見他的飲料店「阿娘喂！ 廖老大 茶坊連鎖」被排爆，人潮多到廖老大直呼，「阿娘為，排隊排五個小時了！」

廖老大7日下午在粉絲專頁貼文，PO出飲料店「阿娘喂！ 廖老大茶坊連鎖」的照片，可以看到門口聚集著長長的人龍等著買飲料，還特別拉了紅色線讓大家排隊，只是可能沒想到人會這麼多，甚至排超出線外很多，讓廖老大也不禁拍下這個畫面驚嘆「排隊排五個小時了」，可見人氣相當高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼廖老大的飲料店排到爆。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

據悉，廖老大的飲料店位在台中市南屯區，起初是加盟手搖飲，結果卻慘賠400萬，後來忙著改裝「打龜號」，手搖飲店就乾脆放一邊，直到忙完後，在小弟的建議下把飲料店改名、重新出發。

而廖老大的加盟規則，讓網友大讚，「害我也有點想加盟老大的飲料店了，廖老大太佛系了，才36萬就可以加盟了，真便宜。」另外，飲料店的招牌下方還掛著紅布條，強調「盈餘10%捐贈給弱勢團體」。

貼文吸引5.4萬多人按讚，「光10%捐贈就要買爆了」、「比快篩還熱門～阿娘喂」、「這排隊人潮太壯觀了！連我都想直奔過去了」、「阿娘喂～旁邊的飲料店要哭了。」底下還有網友回報，「排到了！13：58排隊，16：40買到」、「兩個半小時，值得。」