恐怖影片曝！20歲男女騎車自撞雙亡　1人「掛」分隔島機車還在跑

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市西港區南寶塑脂前8日清晨發生一起嚴重自撞事故！一輛機車因不明原因自撞中央分隔島，強大的撞擊力道造成車上的一對男女當場噴飛，警消獲報趕抵現場後，初步發現男子全身多處骨折變形，女子則有後腦出血，並有左大腿骨折等傷勢，皆無生命跡象，緊急將2人送醫急救後仍不幸死亡，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。而最新撞擊畫面也曝光了！

▲台南20多歲男女騎車自撞分隔島雙亡，監視器畫面曝。（圖／記者林悅翻攝）



從影片中可以發現，清晨5點多的街道上仍空無一人，沒過多久，一輛機車出現在監視器畫面上，車速看起來相當快，隨後機車就從外線車道往內線車道移動，先是擦撞到分隔島後，疑似重心不穩，再往前滑行一段距離後失去控制，重重撞上分隔島，車上2人當場被彈飛，1人重摔落地，另1人又撞到路燈、「掛」在分隔島上一動也不動，機車則是繼續往前衝，畫面相當驚悚。

▲該對20多歲男女騎車先是與分隔島發生擦撞後，失去重心後再猛撞。（圖／記者林悅翻攝）



警消抵達現場後，發現現場有大量血跡，2人一動也不動，緊急將男子送往佳里奇美醫院急救，女子則送安南醫院急救，惟2人緊急送醫後仍不幸不治。經警方初步了解，為21歲的男子騎車載著20歲的女子自撞分隔島，目前詳細事故原因仍有待進一步調查。

安南醫院表示，女子經急診團隊全力搶救，但傷者仍於6點48分搶救無效傷重宣告不治；佳里奇美醫院則指出，男子經急診醫療團隊全力搶救後，仍在8點40分宣告傷重不治身亡。

台南市佳里分局指出，死者2人同住台南市將軍區，2人是國中同學，2人送醫急救時，醫院未抽血檢測酒精度，將待檢察官率法醫相驗時，由法醫抽取眼液送驗，以釐清是否涉及酒駕。

▲▼台南西港區男女騎車自撞分隔島，雙雙無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。（圖／民眾提供）

