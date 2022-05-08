轟！彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止遭信眾阻擋爆衝突

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路昨(7)日深夜有一場遶境活動，原本平和的廟會行進，突然一輛貨車到場施放高空煙火，多管高射砲齊飛「轟」炸，嚇壞不少居民，警方見狀立即蒐證，但遭到遶境信眾阻擋爆發衝突，警方帶回3人，依公共危險罪嫌與妨害公務等罪嫌移送法辦，施放煙火未經申請，消防局開立3張罰單，最高處以30萬元罰鍰。

▲彰化深夜遶境放煙火。（圖／彰化警方提供）

彰化分局指出，中正所所長侯春發及警員黃啟倫、林盈盈、實務訓練余孟穎等人昨晚17至22時執行遶境活動勤務，發現對方未經申請臨時設壇，於神轎到場駐駕時，突然有輛小貨車在場施放高空煙火，危害用路人及附近居民住家安全，隨即立即蒐證，遶境信眾多阻擋警方執勤，侯春發立即以無線電通知勤指中心派遣警力到場支援，另趕赴自小貨車前制止車輛駛離，告知駕駛停止駕車行為避免危害民眾及員警安全。

▲彰化深夜遶境放煙火。（圖／彰化警方提供）



小貨車凃姓駕駛不停從制止，仍駕車前後行進企圖駛離造成危害，員警當下將涂男控制下車，並依刑法135條第2項妨害執行職務罪究辦；另外謝男坦承臨時搭設路壇，並表示由其請車輛到場施放高空煙火，當下舉發「違反爆竹煙火案件及限期改善通知單」3張，包含未經許可施放專業爆竹煙火、未經許可載運專業爆竹煙火及施放專業爆竹煙火未投保公共意外責任險，警詢後謝、劉、涂嫌等3人，移送彰化地檢署偵辦。

消防局呼籲，宮廟辦活動若要施放專業煙火，應向當地消防單位申請，晚間10點到隔天清晨6點為禁止施放煙火，宮廟單位應注意避免受罰。