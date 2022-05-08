台灣人愛排隊「卻不能忍受排隊買快篩？」他貼4張圖狂酸　網戰翻

記者施怡妏／綜合報導

疫情每日創新高，導致快篩需求增加，但家用快篩試劑實名制4月28日上路後，雖採身分證單雙尾號分流，卻仍大排長龍，讓民眾抱怨連連。臉書粉專《Mr.柯學先生》分享一張台灣人「愛排隊」的照片，可可以花時間在太陽下排蛋黃酥、拉麵，卻不能忍受排隊買快篩，貼文一出，掀起網友熱議。

《Mr.柯學先生》在臉書粉專PO出一張照片，台灣人可以花60小時排一蘭拉麵，可以花一下午買電信499吃到飽，可以忍受烈日豔陽排知名蛋黃酥，卻不能忍受排隊買快篩試劑，「該怎麼說你好呢？」酸台灣人抱怨排隊是選擇性。

貼文一出，有網友認為這完全不能相提並論，「這種拿人命跟工作放假隨時都可以排隊的例子比較，有點噁心了」、「拉麵我可以吃別間、電信我可以辦別間、蛋黃酥也不是不吃會死的那種，但快篩是附近藥局都缺貨，自費也買不到，我也不知道我是不是無症狀感染者，別說排隊還有群聚感染的風險了，重點是快篩缺到哭啊」、「這張製圖邏輯死亡，護航失敗」、「一種是歡喜甘願、一種是不得不，感覺不一樣啊」。

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▲「Mr.柯學先生」回嗆網友。（圖／翻攝自臉書Mr.柯學先生）

「Mr.柯學先生」也在留言處回應，「為什麼不能類比？吃喝玩樂可以排的心甘情願，攸關健康排隊就要怨聲載道？瞬間需求增多，就算貨源再充足，也是需要時間消耗購買時程，而導致排隊的產生不是嗎？我不懂一堆人排隊買快篩是在抱怨什麼」。有網友酸他在護航、側翼，他則留言，「對，我就1450綠共塔綠班側翼啊，怎樣？」

名嘴黃陽明也在臉書PO出該照片，「這種側翼水平真高，我都忍不住懷疑蔡網軍反串要造反了，對這類匿名網軍認真就輸了，最好盡量讓這類荒謬言論廣為流傳，看看排隊的民眾會有多憤怒」。

▼民眾排隊搶買快篩。（示意圖／記者湯興漢攝）