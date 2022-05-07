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一家3口擠板模屋生存！母生病躺床「沒錢買尿布」　下半身包塑膠袋

▲▼馬文君前往探視一家三口，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

▲馬文君前往探視，買了生活物資給一家三口應急。（圖／翻攝臉書／馬文君）

記者柯振中／綜合報導

南投國姓鄉一對父母帶著身障的兒子，住在用板模拼成的屋子，父母長期臥床，只能靠著身障兒子打零工賺錢，甚至沒錢買紙尿褲，只能包著塑膠袋。國民黨立委馬文君接獲消息，也前往現場探視，後續將與社福團體合作，一同改善這一家三口的處境。

馬文君表示，這一家三口住的地點位在國姓段國道高架橋下，若不是親自前往探視，可能會以為簡陋的木板屋是放置農具的工寮，這卻是一家三口的住處。

▲▼馬文君前往探視一家三口，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

▲▼馬文君看見一家三口的生活環境，感到十分沉重。（圖／翻攝臉書／馬文君）

▲▼馬文君前往探視一家三口，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

馬文君說，媽媽長期臥病在床、截肢，爸爸罹患了僵直性脊椎炎，只能靠著身心障礙的兒子打零工維生，甚至因為沒錢買紙尿褲，經常只能替臥床的母親包裹塑膠袋。

▲▼馬文君前往探視一家三口，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

▲▼馬文君買了物資前往探視，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

▲▼馬文君前往探視一家三口，但無人在家。（圖／翻攝臉書／馬文君）

馬文君感嘆，這種環境應該只能免強遮蔽炎日，一定十分害怕連夜的風雨，到場探訪時，3人都不在家中，因此只能留下物資離去，「希望，不知去向的三位家人，都能好好的，我會再來探視。現在只能先為他們祈福，在母親節前夕。」

根據《聯合新聞網》報導，馬文君說明，南投縣府已將一家三口列為中低收入戶，平常也有志工協助送餐，但目前疫情嚴峻，打工勢必相當困難，生活恐怕雪上加霜，她也找了社福團體合作，希望能替一家三口改善環境。

 

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