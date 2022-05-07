快訊／婦溪頭健行如廁後失蹤3天　今150m深谷尋獲屍體

▲南投溪頭7旬婦人健行遊玩失蹤，消防員7日找到人時已明顯死亡。（圖／南投縣消防局提供）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

一名78歲的沈姓婦人，4日和家人前往南投縣溪頭健行遊玩，不料卻在和家人表示要前往上廁所後，就不見人影，讓家屬急得報警求助。南投縣消防局獲報後連3續日派員前往搜索，不過稍早卻傳出不幸消息，救難人員在約150公尺深谷中發現沈姓婦人的蹤跡時，惟沈婦已明顯死亡，目前救難人員正設法架設繩索，預計將以吊掛方式將沈婦帶離溪谷，以交由警方與家屬辦理後續行政相驗。

78歲的沈姓婦人4日和家人一起前往南投縣溪頭健行，不料卻在向家人表示要如廁後，便再也沒有回來，家屬驚覺不對，急忙向報警求救，不過因為沈姓婦人並沒有攜帶手機，無法透過衛星系統定位，讓救援任務增加不少難度，救難人員連2日派員前往搜索，也未發現沈婦隨身物品。

▲救難人員7日上午10時許，先是在第二涼亭旁距離約100公尺的原始林區發現沈姓婦人掉落的帽子。（圖／南投縣消防局提供）



但最新消息指出，救難人員在7日上午10時許，先是在第二涼亭旁距離約100公尺的原始林區發現沈姓婦人掉落的帽子，並在10點半左右於距離涼亭約150公尺深的山谷發現沈姓婦人，而救難人員好不容易下切與沈婦接觸時，發現沈婦已明顯死亡。目前救難人員也正設法架設繩索，預計將依以吊掛方式將沈婦帶回家，後續也會將遺體交由警方與家屬進行行政相驗等事宜。