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想性侵她姪女「連女友也迷昏」　渣男瞎扯：她清醒後主動壓住我

▲盧姓男子2019年間邀約女友出遊，女友找來姪女陪同赴約，盧男不懷好意辯稱介紹年輕男子給其姪女，當晚卻下藥將2女迷昏，趁機對女友姪女硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲盧姓男子2019年間邀約女友出遊，女友找來姪女陪同赴約，盧男不懷好意辯稱介紹年輕男子給其姪女，當晚卻下藥將2女迷昏，趁機對女友姪女硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子2019年間約女友出遊，女友找來年輕姪女赴約，三人在中壢吃完宵夜，盧謊稱要介紹年輕男子給姪女認識，提議先到摩鐵住宿後，盧男謊稱膠原蛋白讓2人服下安眠藥女友昏睡，機警的姪女則將藥丸丟棄，盧男性侵得逞後，姪女趁機打電話向媽媽求助。桃園地院法官審理後依加重藥劑強制性交罪，處有期徒刑8年，全案還可上訴。

判決指出，盧男等人進入摩鐵後，拿出4顆藥丸（內含佐沛眠成分之安眠藥），謊稱是膠原蛋白，有助肌膚保養，女友不疑有他吞服後先去洗澡，隨後躺在床上立即入睡，其姪女質疑有問題佯裝伏下卻趁機丟下床底，見小姨媽睡著後假裝入睡。

盧男見2女都熟睡，對2女背部按摩，見2人均無反應，再將2人翻身，把其姪女內褲脫掉並撫摸其下體後隨即去沐浴。期間，姪女趁隙試圖叫醒阿姨，惟未能如願，見盧男沐浴完畢，姪女因與盧男初次見面不明其底細，阿姨又昏睡不醒，擔心有性命之憂只能佯裝熟睡，盧男以手指指侵得逞後，再硬上得逞。

盧男得逞完事後，取來姪女手機，還曾以姪女之手試圖以指紋解開手機，姪女突然起身取回手機，並向盧男周旋保證不會將今天之事告訴他人，避免刺激盧男可能攻擊，隨後伺機以手機向媽媽求救。

盧男在檢警偵訊時，坦承曾與女友與其姪女3人投宿賓館，辦否認有下藥性侵女子情事，辯稱是女友姪女清醒後自願與其發生關係。桃園地院法官審理時，受害姪女聲稱，「因為不知道當下安不安全，媽媽交代生命最重要，一切以生命為主，當下沒有做太激烈反抗，我剛認識那個人，無法確保生命安全情形下，我就裝睡裝作什麼都不知道」。

盧男坦承有與2女共處一事，但只坦承曾向女友說，等姪女睡著後再進行魚水之歡，但後來姪女清醒後卻壓住他，並自願與其發生關係等語；法官認為其辯詞不予採信，審結依以藥劑強制性交罪，處有期徒刑8年，本案還可上訴。

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