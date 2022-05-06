台南4大醫院和醫師公會、診所協會發聯合聲明　籲請市民力挺防疫第一線人員

▲台南市醫師公會與四大主責醫院，聯合發表聲明，籲請市民力挺防疫第一線人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市四大主責醫院院長包括成大、奇美、市立醫院和安南醫院以及台南市醫師公會與台南市診所協會，6日發表聯合聲明，強調目前台南醫療量能充足，請市民用行動力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線第一線人員。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前台南市醫療量能充沛，請民眾遵循指揮中心指引，也請市民相信台南市優質醫療團隊的能力，第一線防疫人員有信心和市府團隊攜手帶領民眾一起打敗Covid-19病毒，度過疫情最艱困的時刻。

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美醫院院長邱仲慶表示，在疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦。他用德國哲學家尼采的名言That whatever doesn't kill you makes you stronger－”愈挫愈勇” 來鼓勵大家。希望在台南市政府努力之下，經過淬鍊，讓我們的意志更堅強，使大家的心更緊密地結合，一起向上提升台灣及醫療服務的水準，使台灣的人民更加茁壯。

聯合聲明指出，全世界已與Covid-19病毒纏鬥兩年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊一路帶領第一線防疫工作人員積極應變，攜手各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。

隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，台南四大主責醫院包括成大醫院、奇美醫院、市立醫院和安南醫院，以及醫事相關公會呼籲市民和各界團體，請互相體諒、多點耐心和包容心，力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線的第一線人員。