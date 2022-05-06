國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

▲台南市長黃偉哲指出，為減少會考前染疫風險，國中及補習班國三課程5月14日至20日改採線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南2022年國中教育會考將於5月21及22日登場，為減輕國三生在校園及補習班上課的染疫風險，市長黃偉哲6日宣布，自5月14日至20日，台南各公私立國中三年級課程，全部改採線上遠距教學，轄內補習班之國三班課程也改為線上授課。

市長黃偉哲表示，由於國內疫情升溫，依據中央流行疫情指揮中心推估，疫情高峰期可能落於會考期間，為減輕國三學生及家長的壓力，日前徵詢校長、教師、家長團體及防疫專家意見後，5日提案經市府一級防疫指揮中心通過決議，5月14日至20日全面暫停國三學生實體課程。

教育局長鄭新輝表示，改採遠距教學期間，如有個別學生仍需到校學習，將由學校提供基本照顧（如學習空間及營養午餐等）；針對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助；各班導師每日持續關懷學生的學習和健康狀況，萬一有學生確診或居家隔離的情形，也請家長主動通報學校，以利安排會考的試務工作。此外，5月14日起教育局會加強補習班防疫稽查，如有違反規定，經查證屬實，將依法重罰。

黃偉哲也提醒考生，考前一天下午3時至5時，做好防疫準備後至各考場了解試場分布，出門前確實檢查准考證、文具、口罩等重要物品，考試當日注意穿戴式載具及手機應確實關機，祝福考生們皆順利應試。