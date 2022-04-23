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「台灣有事就是日本有事」　國防院分析：中俄戰爭、台海連動關係

▲▼許多民眾在烏克蘭南部港口馬立波等待撤離。（圖／路透）

▲許多民眾在烏克蘭南部港口馬立波等待撤離。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

俄國以武力入侵烏克蘭以來，日本各界陸續出現台海安全情勢的憂慮，國家安全研究所助理研究員王尊彥表示，日本不少政界人士和民間輿論，已將「台灣有事」視為「日本有事」，前首相安倍晉三更直指「台灣有事就是日本有事，亦即日美同盟有事」。

根據《日本經濟新聞》刊登的評論指出，日本應警惕萬一歐美無法嚇阻俄國，將影響嚇阻中國侵台；2月份時，自民黨國防部會（該黨之內部組織）主席佐藤正久參議員，在該部會上公開表示，「絕不可令今日烏克蘭成為明日台灣」。

3月時，日相岸田文雄在參議院預算委員會上表示，俄國侵烏衝擊國際秩序，刻正關注其對台海情勢之影響；而4月時，日本防衛省轄下智庫防衛研究所學者飯田將史（該所美歐俄研究室長）分析，俄烏戰爭最後如何終結，將會影響台灣是否有事，並強調若戰爭結束後普丁政權仍得以維持，則中國將認為侵台可能成功，甚至受此鼓勵而發動侵台。

對此，王尊彥表示，日本著眼於歐陸戰事與台海緊張的「連動」（linkage），而且該「連動」思惟象徵著，日本在空間與時間上的「遠慮」和「近憂」。

他指出，雖然烏克蘭戰場遠在歐洲大陸，但倘若中國也藉此機會攻台，則空間上的「遠慮」和「近憂」將同時發生，倘若俄烏戰事以烏國敗降告終，日後恐將誘發中國決意侵台；在此情況下，俄烏戰爭作為時間上的「近憂」，便預警了未來可能發生在台海的「遠慮」——「台灣有事」

王尊彥說，近年日本不少政界人士和民間輿論，已將「台灣有事」視為「日本有事」，安倍晉三前首相更直指「台灣有事就是日本有事，亦即日美同盟有事」；因此，俄國侵略烏克蘭對於日本而言，絕非事不關己，而是攸關日本安全，而必須嚴正以視的重大事態。

王尊彥指出，眾所周知，中、俄兩國與日本之間，分別在釣魚台和北方四島有領土主權爭端，再加上近年來中國與俄國在日本周邊的聯合、或幾近同時發生的行動，更令東京當局疑慮中俄兩國打算聯手對付日本。

他表示，從日本近三年版的《防衛白皮書》可知，中國與俄國分列日本安全威脅的首位與第三位；而過去三年來中、俄兩軍在日本周邊海空域，同時同地的聯合演訓，或同時異地之行動，已令日本政府高度質疑，中、俄兩軍的聯合作為，乃是針對日本（以及日美同盟）的合謀。

王尊彥說，俄國因侵略烏克蘭而遭國際制裁，北京則被懷疑暗中支援莫斯科，欲使普丁政權仍得維持不墜；而在此情況下，日本政府此刻應是擔心，中國此時既然不顧國際社會警告，而意圖支持俄國在歐洲的行動，未來就也可能同樣與俄國聯手，壓制日本在印太地區的外交與軍事崛起。

對此，日本與歐洲勢必強化安全關係，來牽制中俄，王尊彥表示，面對中俄聯手對付過日本的「前科」、以及未來發生類似情事的可能性，日本刻正採取與歐洲合作加以反制的作法。4月7日，日本外務大臣林芳正訪問歐洲，並首度出席北約外長會談，渠即在會中指名地批評中國未譴責俄國侵烏。

此外，王尊彥指出，日本與歐洲之間的安全關係提升，法國政府在2月22日公布的新版「印太戰略」中，把日本列為印太戰略上（而非僅止於雙邊關係上）的夥伴國家，而英國、義大利等歐洲主要國家，重視擴大與日本的防衛合作。

「歐亞連動思維將影響日本調整安全與外交戰略。」王尊彥說，日本國內面對歐、亞大陸個別發展的情勢──俄烏戰爭與台灣有事，已經有兩者「連動」的思考和想定，在俄烏戰爭尚未終結、共軍持續對我國空域騷擾、以及中俄兩軍持續在日本周邊現蹤的情況下，日本面對中、俄兩國時的危機感也必將繼續升高。

王尊彥指出，日本政府正在規劃修訂2013年訂頒的《國家安全保障戰略》、以及2018年版的《防衛計畫大綱》和《中期防衛力整備計畫》等三份防衛政策核心文件，以及正在著手準備今（2022）年稍後出版的外務省《外交藍皮書》和防衛省《防衛白皮書》，而前述日本的危機感可能會影響日本的外交與防衛政策對於中、俄兩國的威脅定位，進而促使日本政府在外交與安保規劃上，作出相應的針對性調整。

他認為，相關調整對於「台灣有事」，也將具有戰略上的意涵，最近日本政府的政策論述與政策修改，值得密切觀察與分析，並評估其對我國之影響。

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