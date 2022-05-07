無法接受愛妻去世！深情尪「伴屍21年」　天天陪乾屍聊天

▲無法接受妻子過世的揚瓦卡爾已伴屍21年，下同。（圖／翻攝自Facebook／Aud Yapron）

記者葉睿涵／編譯

泰國72歲老翁揚瓦卡爾（Charn Janwatchakal）終於在曼谷基金會Phet Kasem的幫助下，於4月30日為他已故的妻子舉行火化儀式，結束了他長達21年的伴屍生活，也讓這名老翁至死不渝的愛情故事隨之曝光。

據《鏡報》報導，揚瓦卡爾過去一直獨居在泰國曼卿區（Bang Khen）一間只有儲存室大小的破舊老屋中。由於房子十分老舊，屋內的門窗早已全部脫落，而且也沒有水電供應，揚瓦卡爾只能靠著鄰居施捨水源賴以生存。

2個月前，揚瓦卡爾在經歷了一場交通意外後，才被Phet Kasem基金會所注意，並每天派出一名女員工上門為揚瓦卡爾送食物。4月29日，揚瓦卡爾突然向該機構求助，希望Phet Kasem可以幫助他火化已故妻子的遺體，令機構員工十分錯愕，因為他們從不清楚揚瓦卡爾原來還有妻子。

在社工的開導下，揚瓦卡爾終於將深埋心中長達21年的秘密告諸於世，原來揚瓦卡爾的妻子早在2001年便已離世，讓當時只有51歲的他世界一夜坍塌。無法接受老伴已去世的揚瓦卡爾，每天都沉浸在悲傷之中，堅決不肯為妻子舉行葬禮，試圖以此催眠自己忘卻妻子已不在人世的事實。

他將妻子的棺木放在其中一間原本是雜貨儲藏間的小房內，每天守在妻子的屍體旁和妻子說話，彷彿她還活著一般。白天，他和飼養的貓狗就在屋子旁的空地休憩；到了晚上，他就會回到小房間裡，睡在妻子的棺木旁。這樣不離不棄的「伴屍」日子，一晃就是21年。

揚瓦卡爾的2個兒子因無法接受父親的做法，忍不住與父親鬧翻後，都離家出走、不再回家，直到最近揚瓦卡爾自覺年事已高，擔心自己離世後，沒人能好好替妻子辦理身後事，所以才決定向基金會的社工求助，為妻子進行火葬。

揚瓦卡爾將妻子遺體火化的那天，他依依不捨地一邊痛哭，一邊與妻子做最後告別。他哭著說，「孩子的媽，你只是先過去辦點小事。我向你保證，我很快就會和你團聚的，我對你的愛從未改變，我每分鐘都在想你。」

泰國一位律師5月2日實地採訪了揚瓦卡爾後，發現原來他過去曾受過良好教育，除了是泰國朱拉隆功大學的藥劑系高材生外，還曾在泰國皇家軍隊當過軍醫，而他的妻子生前也曾在公共衛生部擔任官員。可惜，在妻子離開後，他便對生活失去了憧憬，每天只能活在悲痛和思念之中。

在妻子遺體火化的隔天，揚瓦卡爾用一條白布將老伴的骨灰帶回家，並決意改變自己的生活，展開第二人生。Phet Kasem基金會的社工替他維修了破舊不堪的住家後，他也決定今後將加入該組織當義工，為逝去的妻子積功德。