研究曝：女性較容易患「長期新冠」後遺症　機率比男性高出58%

▲ 馬來西亞年輕族群接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來亞大學（University of Malaya）研究發現，女性確診新冠肺炎痊癒後，出現長期新冠或後遺症的機率較男性高出58%。相較無症狀患者，中重症確診者患上長期新冠或後遺症的可能性也高了3至3.6倍。

馬媒《詩華日報》報導，馬大研究人員去年7月至9月間調查732名受訪者，發現其中21.1%曾出現長期新冠，最常見的症狀包括疲勞、思維遲緩、抑鬱、焦慮、失眠、關節或肌肉酸痛。這份研究尚未經同儕審查。

首席研究員、馬大流行病學及公共衛生教授梅鳳鳴說明，女性出現長期新冠症狀的比例較高，可以自身免疫的假設來解釋。受到遺傳及荷爾蒙因素影響，女性免疫反應較男性強，卻成為一把雙面刃，一方面似乎能降低重症及死亡風險，但也可能引發免疫性炎症症狀。

研究也表明，中症急性患者出現長期新冠的機率高出26.7%，重症者則高出30.4%。梅鳳鳴對此表示，這可能是因對新冠病毒的免疫反應刺激細胞因子及其他炎症介質產生，在病情較重者體內濃度較高。

過去的研究顯示，性別、BMI指數、併發症及急性新冠肺炎嚴重程度皆與長期新冠症狀有關。但馬大這份研究發現，只有性別及急性新冠肺炎嚴重程度才是導致出現長期新冠的關鍵因素。

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