正妹網紅全脫！「緊貼700歲神樹」拍照上傳IG　結果慘了

▲女網紅後來在神樹下跪拜求原諒。（圖／翻攝自Alina_yogi IG）



中央社



印尼峇厘島官員今天表示，俄羅斯網紅法茲利瓦和丈夫在峇厘島旅行，法茲利瓦全裸依靠在一棵擁有700年樹齡的聖樹上拍照，冒犯當地文化，將遭當局驅逐出境。

在社群網站Instagram有1.8萬名粉絲追蹤的法茲利瓦（Alina Fazleeva）在塔巴南（Tabanan）一座寺廟，身體全裸緊貼一顆菩提樹，由丈夫幫她拍下一張唯美照片，並上傳到Instagram，立即爆紅，但也引起當地居民抗議。

峇厘島印度教文化認為，山脈、樹木和其他自然地物具有神聖性，因為其中都有神靈憑附。

峇里島移民局負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）今天告訴記者：「他們兩人均被證實從事危害公共秩序、不尊重當地規範的活動，所以將被驅逐出境。」

他並說，這對夫妻將被印尼禁止入境至少6個月，且須按照當地信仰，參加聖地的淨化儀式。