寶貝變親叔！她回鄉過節傻見男友也在家　長輩驚揭「有血緣關係」

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女網友西蒂（Siti Noor Hanim）在TikTok自爆，她最近回鄉過年時，才驚訝被告知原來她交往已久的男朋友，居然是自己的親叔叔，讓她與男友傻眼不已，甚至不敢相認，2人現在也因為家人的壓力而被迫分手。

綜合當地媒體報導，西蒂透露，由於他們一家很少會和遠方親戚來往，再加上近2年因為疫情的關係，她已經許久沒回鄉，因此最近剛過去的開齋節假期是她近期首次難得回鄉。豈料，當她與家人抵達老家後，赫然發現自己交往了一陣子的男友居然也在現場，讓她大感震驚。

▲西蒂開齋節回鄉時才得知男友是她的親叔叔。（圖／翻攝自TikTok／ctnrhnm）

在家人的介紹下，西蒂才得知她男友居然是和她有血緣關係的親叔叔，「我和男友當下真的很傻眼，完全不敢和對方相認」，不過紙包不住火，2人的關係最後還是被揭穿，而家人們也非常反對他們繼續發展，甚至是結婚。

西蒂的影片被上傳至網路後，立刻吸引了近50萬人觀看，不少網友對西蒂的遭遇深表同情，也表示從西蒂的例子就反映出，儘管現代人都十分忙碌，但親戚間相互拜訪還是很有必要的。也有網友奉勸大家，在成為情侶前應先調查彼此的家庭背景，以避免憾事發生。