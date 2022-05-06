台電台南區處以口罩代替康乃馨　戴上I Love MOM口罩防疫感謝母親

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處一改過去主管親自贈送康乃馨的傳統，由台南區處福利會特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩，提前發放，處內同仁收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。

除了口罩以外，台南區處超前部署各項防疫措施，包含紅外線體溫偵測、防疫噴霧門、防疫隔板隔簾、臨時帳棚、以及隨時補充的酒精與洗手乳。防疫措施完備，以保護大家的安全為首要之務。

台電身負穩定供電及服務民眾的重要責任，防疫期間台南區處善盡保護員工及洽公民眾的安全，在營業大廳（民眾出入口）及公司大門(員工出入口)皆裝設紅外線體溫偵測及防疫噴霧門，做好第一線的把關。此外，台南區處內部亦積極採取安全社交距離及分流措施，除全面配戴口罩、採取視訊會議取代實體會議，並減少不同樓層人員之交流，降低群聚感染機會。

此外，台南區處亦積極提倡員工施打疫苗，目前接種第二劑達成率達9成5，第三劑接種率達成率達8成。若員工因疫情而影響身心，除可撥打市政府1925安心專線，台南區處也提供員工心理協助方案，由專業職醫及護理師傾聽員工問題並給予協助，做好身心健康管理。

台南區處重視洽公民眾與員工的安全，提前部屬各項防疫措施讓各位媽媽更安心，快樂度過母親節！台南區處也會秉持一貫的努力，善盡社會責任，維持穩定供電，讓民眾安心又放心。