　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電台南區處以口罩代替康乃馨　戴上I Love MOM口罩防疫感謝母親

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處一改過去主管親自贈送康乃馨的傳統，由台南區處福利會特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩，提前發放，處內同仁收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了口罩以外，台南區處超前部署各項防疫措施，包含紅外線體溫偵測、防疫噴霧門、防疫隔板隔簾、臨時帳棚、以及隨時補充的酒精與洗手乳。防疫措施完備，以保護大家的安全為首要之務。

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電身負穩定供電及服務民眾的重要責任，防疫期間台南區處善盡保護員工及洽公民眾的安全，在營業大廳（民眾出入口）及公司大門(員工出入口)皆裝設紅外線體溫偵測及防疫噴霧門，做好第一線的把關。此外，台南區處內部亦積極採取安全社交距離及分流措施，除全面配戴口罩、採取視訊會議取代實體會議，並減少不同樓層人員之交流，降低群聚感染機會。

▲一年一度母親節即將來臨，今年因應嚴峻疫情，台電台南區處特別準備「I LOVE MOM」愛心圖案防疫口罩提前發放，處內人員收到覺得可愛、應景又實用，迫不及待打開使用並開心合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南區處亦積極提倡員工施打疫苗，目前接種第二劑達成率達9成5，第三劑接種率達成率達8成。若員工因疫情而影響身心，除可撥打市政府1925安心專線，台南區處也提供員工心理協助方案，由專業職醫及護理師傾聽員工問題並給予協助，做好身心健康管理。

台南區處重視洽公民眾與員工的安全，提前部屬各項防疫措施讓各位媽媽更安心，快樂度過母親節！台南區處也會秉持一貫的努力，善盡社會責任，維持穩定供電，讓民眾安心又放心。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　她怒：盡會幹話帝
網紅怒揭「勾惡雙標自打臉」黑歷史！　酸爆：戴著面具的黃安
新北師隱瞞確診！跑去打麻將散播病毒　教育局證實身分
台灣、中國防疫政策比一比　外媒：台灣找到了替代方案
快訊／總統府增3人確診！2員工1駕駛
確診勞工可領勞保給付！一表速懂怎算　失能最高拿近275萬
驚傳新北國小老師隱匿染疫爽打麻將　衛生局回應了
快訊／學生確診總數首破3萬！22縣市1958所園校停課
醫護怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」　金管會說話了
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超越光環與侷限　姚正玉：選出最有戰力、最優質的參選人

台電台南區處以口罩代替康乃馨　戴上I Love MOM口罩防疫感謝母親

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

台南市公布最新版停課標準　黃偉哲：以密切接觸者為對象減輕停課衝擊

台南東區裕農路公寓火警　搶救1人2度燒傷送醫

台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

屏東市復興公園亂扔菸蒂嚴重　即日起加強取締…最重罰1萬

台中市府首邀科博館認養公車站　2站體帶旅客進入侏儸紀世界

台東今日+169！　明起新增3鄉鎮衛生所開始販售快篩試劑

地方政風人員支援廉政署　黃敬平痛批地方政府敢怒不敢言

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

超越光環與侷限　姚正玉：選出最有戰力、最優質的參選人

台電台南區處以口罩代替康乃馨　戴上I Love MOM口罩防疫感謝母親

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

台南市公布最新版停課標準　黃偉哲：以密切接觸者為對象減輕停課衝擊

台南東區裕農路公寓火警　搶救1人2度燒傷送醫

台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

屏東市復興公園亂扔菸蒂嚴重　即日起加強取締…最重罰1萬

台中市府首邀科博館認養公車站　2站體帶旅客進入侏儸紀世界

台東今日+169！　明起新增3鄉鎮衛生所開始販售快篩試劑

地方政風人員支援廉政署　黃敬平痛批地方政府敢怒不敢言

Honda「7／8人座進口MPV」完售下架、台灣本田官網只剩這2款車

陳時中「我有快篩幹嘛排隊？」　王鴻薇：盡會幹話帝

爆炸哭戲！王樂妍訣別命危老公　感情太濃哭到泣不成聲

百想／她擊敗《魷魚遊戲》鄭好娟奪新人女子獎　喊到名字時愣住了

獅隊洋砲羅薩拉傷還不能跑　柯瑞繼續「補牛棚洞」

過敏兒注意！營養師曝「遠離過敏」的5個好習慣，現在做不算晚

台灣虎航今年首季虧7.26億元　但估會是疫情解封後復甦最快的航空公司

牛棚練投照穿正式球衣　郭俊麟透露原因

新北國小師遭爆隱瞞確診！跑去打麻將害牌咖染疫　教育局證實身分

獨／高雄酒駕男脫逃真相曝！2警泡茶區爽滑手機　上級說謊慘被抓包

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

澎湖8歲女童落海！岸巡急救援

台東今日+169　明起新增3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售

南投砸2000萬補助　買廚餘機每戶最高1萬

卑南媽媽養出3傑出兒　獲選模範母親

潘美純投入國民黨台南市議員初選

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

台南市公布最新版停課標準

台南東區公寓火警搶救1人送醫

藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

確診爸帶高燒兒就醫　高榮「還原躺地6小時」

更多熱門

相關新聞

防疫關懷包搶手　「只發居家照顧輕症確診個案」

防疫關懷包搶手　「只發居家照顧輕症確診個案」

針對疫情持續發燒，不少確診市民居家照顧期間抱怨防疫關懷包遲遲未收到，對此，桃園市長鄭文燦6日表示，市府的防疫關懷包即日起，將只發送給居家照顧的輕症確診個案，並以家庭為單位只發給1包，內有5劑快篩試劑，可供確診個案與同住家人使用。

醫護怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」　金管會說話了

醫護怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」　金管會說話了

玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

玫瑰墓樂團嗨翻光華高中

國中及補習班國三改採線上教學

國中及補習班國三改採線上教學

停課班數達全校1/3　中原大學9日起遠距教學2週

停課班數達全校1/3　中原大學9日起遠距教學2週

關鍵字：

台電台南口罩康乃馨防疫母親台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面