　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

記者林悅／台南報導

台南智慧停車再進化，台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會，宏碁公司創辦人施振榮也特別錄製影片祝賀，並希望未來能將這套台灣研發智慧停車計費系統推廣到國際。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

宏碁智通公司建置的第二代智慧停車柱，除了提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務外，其中12座另外提供充電設備，提供電動車隨停隨充的便捷服務，預計到2023年4月底前將陸續完成60個「智慧充電停車格位」。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

交通局局長王銘德表示，「智慧充電停車格位」並非電動車專用，為兼顧非電車臨停權益，「智慧充電停車格位」第一小時內仍維持一般停車費率，同時保障各式特種車輛優惠權益，第二小時起才收取差別費率(每半小時15元)，以提高周轉率來保障電動車充電服務；如特種車輛想要繼續享用停車優惠，仍可選擇鄰近一般車格停放。另外，充電服務費採使用者付費原則，實際使用充電服務的車輛方計收每分鐘1元的充電服務費，正式上線的前3個月並給予9折優惠。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市的道路相對其它縣市狹窄，可增加的路邊停車格位有限，加上私人轎車持續增加，如何進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是市府的重要任務，而智慧交通也是市府打造宜居城市重點發展方向，台南市因而於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入物聯網感測科技與新式管理模式強化交通管理，推動台南市成為全球智慧城市典範。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市第一期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000個智慧停車格位。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲說，感謝宏碁智通公司協助台南市發展「智慧路邊停車計費系統」，不僅提高台南市的停車周轉率，第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，希望能讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）
黃偉哲說，台南市智慧停車第二期新設的停車柱開始啟用，第二期智慧停車分成3個階段，第一個階段有491個停車位，再接續第二個階段、第三個階段，總共要建置2000個智慧停車位，其中有一部分是可以提供充電，另外一部分可以提供共桿服務，什麼叫共桿服務，就是有一些螢幕，包括市政宣導部分，防疫部分等等，有些資訊的雙向交流， 共桿的智慧停車柱都可以提供，讓停車柱不只是停車柱，還有發揮更多的功能，謝謝宏碁智通公司，他能在最短的時間內，來建置，來完工，也希望這樣子提高停車柱的周轉率，讓市民朋友們更方便停車。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲市長強調，實施智慧停車也不會讓原本人工收費的收費員，不會因為建置智慧停車柱而失去工作權，市府都是等收費員離職之後，才把他巡視開單區域納入智慧停車，所以是採循序漸進，選擇衝擊最小的方式，讓車主最方便的方式，讓城市邁向智慧城市一起努力。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」自2019年4月啟用後，讓南市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且連續2年上千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱高達90％的正面評價，民眾反映智慧停車柱具操作簡便、繳費多元、即時資訊等優點，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾普遍的支持。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
國三2死重大車禍！貨車載「5萬劑快篩劑」猛追撞2車
快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長確診
閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了
男童確診突喊「腳痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心
獨／某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關
快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？
安珀拿出照片！被酒瓶性侵完…強尼戴普「牆壁寫血書」露鳥亂尿
美廉社「快篩開賣」一人限購5劑！　網見價格狂喊：合理
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

台南市公布最新版停課標準　黃偉哲：以密切接觸者為對象減輕停課衝擊

台南東區裕農路公寓火警　搶救1人2度燒傷送醫

台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

屏東市復興公園亂扔菸蒂嚴重　即日起加強取締…最重罰1萬

台中市府首邀科博館認養公車站　2站體帶旅客進入侏儸紀世界

台東今日+169！　明起新增3鄉鎮衛生所開始販售快篩試劑

地方政風人員支援廉政署　黃敬平痛批地方政府敢怒不敢言

台南市議員競爭激烈　藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

文總「匠人魂」紀錄草編工藝師李龍　促進台日交流的推手

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

台南市公布最新版停課標準　黃偉哲：以密切接觸者為對象減輕停課衝擊

台南東區裕農路公寓火警　搶救1人2度燒傷送醫

台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

屏東市復興公園亂扔菸蒂嚴重　即日起加強取締…最重罰1萬

台中市府首邀科博館認養公車站　2站體帶旅客進入侏儸紀世界

台東今日+169！　明起新增3鄉鎮衛生所開始販售快篩試劑

地方政風人員支援廉政署　黃敬平痛批地方政府敢怒不敢言

台南市議員競爭激烈　藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

文總「匠人魂」紀錄草編工藝師李龍　促進台日交流的推手

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

研究曝：女性較容易患「長期新冠」後遺症　機率比男性高出58%

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

買房必看！大門風水「5撇步」招財又納福

緯創4月營收683.52億「月減27.9%」　封控衝擊、仍寫同期新高

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

澎湖8歲女童落海！岸巡急救援

台東今日+169　明起新增3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售

南投砸2000萬補助　買廚餘機每戶最高1萬

卑南媽媽養出3傑出兒　獲選模範母親

潘美純投入國民黨台南市議員初選

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

確診爸帶高燒兒就醫　高榮「還原躺地6小時」

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

南警紅柿手工香皂禮盒讓母親節祝福滿滿

更多熱門

相關新聞

台南東區公寓火警搶救1人送醫

台南東區公寓火警搶救1人送醫

台南市東區裕農路726巷2弄1處4樓公寓，6日下午發生住宅火警，台南市消防局出動近10多部各式消防車前往搶救，消防人員迅速滅火，並救出1名全身35％2度灼傷傷者，以救護車送成大醫院救治，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

陳時中再嗆國民黨講風涼話：下次開標有能力就來參與

陳時中再嗆國民黨講風涼話：下次開標有能力就來參與

台南+922！　國三5/14起停止實體上課一週

台南+922！　國三5/14起停止實體上課一週

藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

陳時中曝快篩試劑「進口進度」

陳時中曝快篩試劑「進口進度」

關鍵字：

台南智慧停車上線黃偉哲電動車影音

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面