台南第二期智慧路邊停車上線　黃偉哲：電動車隨停隨充更方便

記者林悅／台南報導

台南智慧停車再進化，台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會，宏碁公司創辦人施振榮也特別錄製影片祝賀，並希望未來能將這套台灣研發智慧停車計費系統推廣到國際。

▲台南市政府與宏碁智通公司，合作建置全國首創結合充電功能的第二代智慧停車柱，6日完成第二期第一階段總計491座正式上線，台南市長黃偉哲與宏碁公司董事長陳俊聖共同主持啟動記者會。（圖／記者林悅攝，下同）

宏碁智通公司建置的第二代智慧停車柱，除了提供自動計費、現場繳費、即時格位資訊發布服務外，其中12座另外提供充電設備，提供電動車隨停隨充的便捷服務，預計到2023年4月底前將陸續完成60個「智慧充電停車格位」。

交通局局長王銘德表示，「智慧充電停車格位」並非電動車專用，為兼顧非電車臨停權益，「智慧充電停車格位」第一小時內仍維持一般停車費率，同時保障各式特種車輛優惠權益，第二小時起才收取差別費率(每半小時15元)，以提高周轉率來保障電動車充電服務；如特種車輛想要繼續享用停車優惠，仍可選擇鄰近一般車格停放。另外，充電服務費採使用者付費原則，實際使用充電服務的車輛方計收每分鐘1元的充電服務費，正式上線的前3個月並給予9折優惠。

市長黃偉哲表示，台南市的道路相對其它縣市狹窄，可增加的路邊停車格位有限，加上私人轎車持續增加，如何進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是市府的重要任務，而智慧交通也是市府打造宜居城市重點發展方向，台南市因而於2018年率全國之先採用促參BOT方式建置第一期「智慧路邊停車計費系統」，導入物聯網感測科技與新式管理模式強化交通管理，推動台南市成為全球智慧城市典範。

台南市第一期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第二期智慧路邊停車BOT案」，規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000個智慧停車格位。

黃偉哲說，感謝宏碁智通公司協助台南市發展「智慧路邊停車計費系統」，不僅提高台南市的停車周轉率，第二代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，希望能讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。



黃偉哲說，台南市智慧停車第二期新設的停車柱開始啟用，第二期智慧停車分成3個階段，第一個階段有491個停車位，再接續第二個階段、第三個階段，總共要建置2000個智慧停車位，其中有一部分是可以提供充電，另外一部分可以提供共桿服務，什麼叫共桿服務，就是有一些螢幕，包括市政宣導部分，防疫部分等等，有些資訊的雙向交流， 共桿的智慧停車柱都可以提供，讓停車柱不只是停車柱，還有發揮更多的功能，謝謝宏碁智通公司，他能在最短的時間內，來建置，來完工，也希望這樣子提高停車柱的周轉率，讓市民朋友們更方便停車。

黃偉哲市長強調，實施智慧停車也不會讓原本人工收費的收費員，不會因為建置智慧停車柱而失去工作權，市府都是等收費員離職之後，才把他巡視開單區域納入智慧停車，所以是採循序漸進，選擇衝擊最小的方式，讓車主最方便的方式，讓城市邁向智慧城市一起努力。

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」自2019年4月啟用後，讓南市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，且連續2年上千份滿意度調查，獲得市民對智慧停車柱高達90％的正面評價，民眾反映智慧停車柱具操作簡便、繳費多元、即時資訊等優點，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾普遍的支持。