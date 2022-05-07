「見證蔡英文非常有力的領導」　小倉將信：我要表達最深敬意

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日下午以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，小倉將信致詞時表示，六年來見證蔡英文非常有力的領導，台灣在政治安全面及經濟上都有長足發展，他要表達最深的敬意。

小倉將信致詞時表示，此行來訪，因為有團員確診，因此無法與蔡英文見面，他深感遺憾，並感謝蔡英文昨日在總統府熱情接待鈴木憲和眾議員等團員。

小倉將信指出，他第一次與蔡英文見面是在2016年總統就職典禮上，這6年來見證了非常有力的領導，「事實上，在總統的領導下，台灣在政治安全面及經濟上都有長足發展」，他要表達最深的敬意。

小倉將信提到，中國近來不斷派出軍機入侵台灣的航空識別區，他也感到非常憂慮，台灣的安全受威脅，也會影響日本及日美同盟的安全。

小倉將信談及，訪台之前，他曾與安倍前首相針對日本、台灣跟美國這三方之間的關係進行討論，安倍前首相也希望國會議員能做一些具體的事情；去年7月也有日、美、台三方的國會議員，針對相關議題召開會議，他希望未來能在這項議題上貢獻一己之力。

最後，小倉將信表示，岸田首相的政權對台灣非常友好，而且非常親近，希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。