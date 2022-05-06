快篩黑市行情曝光！加價轉賣大發災難財　警釣出全力查緝貨源

▲女子加價轉賣快篩試劑，基警專案小組快速偵破。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

全台疫情延燒，民眾搶購快篩試劑需求大增，基隆警方卻接獲有傳言有不法分子利用這股熱潮，囤購快篩試劑再轉賣獲利；專案小組介入追查後，果真查獲一名女子在社群網站加價轉售試劑，全案立即依違反醫療器材管理法偵處。

基隆市警察局局長劉耀欽針對私售快篩試劑，指示務必徹底清查，第二分局偵查隊與刑事警察大隊偵三隊共組專案小組，於4日網路巡邏時，在社群網站發現綽號「珍珍」女子貼文販賣新冠肺炎快篩試劑，專案小組佯稱買家，於5日晚間在臺北市中正區一帶當場查扣新冠肺炎快篩試劑10組，查該女子以原價購得後加價販售，遍及大台北地區，全案依違反醫療器材管理法偵處，並持續溯源追查。

警方調查，女子所持之快篩試劑係疫情前透過網路所購買，以低價購得後，加價於社群網站上販售，一盒一支賣250元，目前貨源仍在向上溯源追查中。

基隆市警察局在疫情仍嚴竣期間，落實行政院及相關部會防疫政策，主動打擊違反醫療法案件，確保國民生命及身體安全。

基隆警察局提醒，目前新冠肺炎疫情持續升溫，快篩試劑只有醫療器材商及藥局可販售，擅自出售將處新臺幣3萬元以上，100萬元以下罰鍰，請民眾切勿購買來路不明之快篩劑，並向合格藥商購買，以維護自身權益。