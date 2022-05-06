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大陸 大陸焦點 特派現場

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部長趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）及日本首相岸田文雄昨5日在倫敦舉行會談。其中，岸田文雄談及台海局勢稱「明天的東亞可能成為烏克蘭」。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（6日）表示，日方借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，炒作所謂「中國威脅」，日方這樣做是為自身擴武強軍尋找借口。

趙立堅指出，國與國之間的合作應有利於促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益。日方頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂「中國威脅」。日方這樣做是為自身擴武強軍尋找借口，損害地區國家互信與合作，這不利於本地區和平穩定，註定不得人心。

他進一步說，「中方對日方有關言行表示堅決反對。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，同烏克蘭局勢完全不能相提並論。日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四。」

趙立堅強調，在涉海問題上，中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧。日方如果真的希望東亞和平穩定，就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事。

據了解，強生和岸田文雄昨在倫敦舉行會談，兩人同意深化雙邊國防關係，並在印太地區進行更密切的軍事合作。談到台海情勢，岸田特別強調，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定；有關台灣的問題，日本一貫的立場就是期待能和平解決，基於這樣的立場，日本會持續關注。

▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲▼在英國訪問的日本首相岸田文雄。（圖／路透）

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