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台東歡慶母親節　饒慶鈴頒獎表揚全縣20位模範母親

▲台東縣政府表揚全縣20位模範母親。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府表揚全縣20位模範母親。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度母親節將至，為表彰母親們平日對家庭的犧牲奉獻，台東縣政府特別遴選出來自全縣各鄉鎮的模範母親楷模代表，計有台東縣綠島鄉蘇鄭石英、台東市陳胡阿時等20名母親，縣府提前於7日由縣長饒慶鈴親自頒獎表揚。

其中綠島鄉88歲的蘇鄭石英女士是今年度模範母親裡最高齡的媽媽；海端鄉的古榮蘭女士育有5位子女，長子與幼女從小罹患罕見疾病-肌肉萎縮症，當年醫療不發達沒有治癒方法，但她仍教導孩子樂觀積極的生活態度，2位孩子發病後因不良於行，長期的生活起居都靠古女士照顧，堅毅的母愛令人動容。另外，來自關山鎮的劉荔妹媽媽，對子女的教育特別注重品行，不僅以身作則，也積極投入社會服務，特別在防火宣導方面更是不遺餘力，像是榮獲107年全國防火宣導志工菁英獎等，是值得大家效法的楷模。

活動由饒縣長逐一頒獎表揚今年受獎各鄉鎮市村里所選出模範母親，計有台東市陳胡阿時女士等20名，唯最高齡的綠島鄉蘇鄭石英則因天候因素未到場領獎，不過縣長及議長均頒贈每位模範母親獎狀及貼心禮券、紀念禮品，並合影拍照留念；會場播放每位模範母親的家庭照片剪輯，讓媽媽們感到驚喜且倍感溫馨。

台東縣111年度模範母親表揚名單：
綠島鄉 蘇鄭石英(88歲)、台東市 陳胡阿時(87歲)、長濱鄉 吳樹梅(84歲)、卑南鄉 張宋娘花(83歲)、池上鄉 葉善清(82歲)、台東市 林陳靜妹(79歲)、台東市 吳昭(78歲)、台東市 許金貴(77歲)、台東市 陳林淑英(73歲)、海端鄉 古榮蘭(71歲)、成功鎮 鄭林菊枝(71歲)、東河鄉 謝陳彩燕(71歲)、蘭嶼鄉 周施春蓮(70歲)、鹿野鄉 吳梅英(70歲)、關山鎮 劉荔妹(69歲)、大武鄉 趙郭金花(68歲)、達仁鄉 葉牡丹(67歲)、太麻里鄉 紀麗娟(59歲)、金峰鄉 溫孫美銀(52歲)、延平鄉 黃月香(49歲)。

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